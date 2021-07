L’aspirina (acido acetilsalicilico) è un farmaco introdotto nel lontano 1899. È un antinfiammatorio non steroideo e serve a trattare i seguenti sintomi: mal di testa, le infiammazioni, mal di denti, dolori mestruali, reumatici e muscolari.

Da diversi anni si somministra e usa il farmaco anche per altre patologie. Al giorno d’oggi viene si somministra a scopo preventivo a tutti coloro che soffrono di problemi cardiovascolari. Ma, stando ai più recenti studi oncologici, l’aspirina potrebbe essere anche utilizzata per prevenire il tumore al colon.

Infatti, l’assunzione regolare di aspirina è stata collegata alla riduzione del rischio di ammalarsi di questo tumore. È sorprendente che questo comune farmaco possa proteggere dal tumore del colon ma, sebbene i dati a favore siano molti, gli esperti non ne raccomandano l’utilizzo a causa della possibilità di incombere in importanti effetti collaterali. Inoltre, la terapia a base di aspirina richiede sempre una attenta supervisione medica per bilanciare il rapporto tra benefici e rischi nel singolo caso.

Uno studio condotto nel 2020 dai ricercatori dell’istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri ha riscontrato una riduzione del rischio di cancro al colon, del 25% in tutti i pazienti che fanno uso regolare dell’aspirina. La diminuzione del rischio dipende dalla durata e dalle dosi di aspirina assunte nel corso della terapia. Si è inoltre rilevato che l’assunzione dello stesso farmaco comporti anche una riduzione dei tumori dell’esofago, dello stomaco, del fegato e del pancreas.

Cosa dicono gli enti regolatori

Le ultime indicazioni in materia da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) risalgono ad una nota del 2018. In quest’ultima, l’AIFA afferma che bisogna ancora svolgere studi “sulla popolazione non in trattamento per la prevenzione cardiovascolare”. Nello stesso anno, la Preventive Service Task Force statunitense ha pubblicato una raccomandazione nella quale si affermava che assumere aspirina a basse dosi può essere utile a prevenire sia le malattie cardiovascolari che il tumore del colon-retto in alcuni adulti, a seconda dei fattori di rischio e della fascia di età. Ciò nonostante, non ne consiglia l’utilizzo a chi ha meno di 50 anni e più di 70.

Si attendono quindi ulteriori studi che possano mettere in luce le categorie di persone che potrebbero trarre beneficio da una terapia preventiva a base di aspirina. Seguiranno nuovi aggiornamenti.