Le idee per un riciclo funzionale ed innovativo qui su Proiezionidiborsa non ci mancano mai. Abbiamo visti in tantissimi articoli come riciclare la qualunque. Dal bottone vecchio agli smartphone che popolano i nostri cassetti.

È impossibile resistere alla tentazione di creare qualcosa di nuovo e sensazionale partendo da un oggetto che materialmente sarebbe finito in discarica. È sensazionale come possiamo riciclare i vecchi mobili in garage per realizzare dei magnifici nuovi pezzi di arredamento.

Se solo emergesse più spesso il nostro lato creativo, sicuramente i problemi ambientali diminuirebbero e le discariche sarebbero meno abitate.

Ipoteticamente è possibile riciclare tutto. Già 2500 anni fa il filosofo Eraclito diceva a chiare lettere che nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma. E se lo dicevano gli antichi Greci, forse dovremmo crederci.

Non butteremo più i vecchi mobile se solo seguiamo queste idee innovative di riciclo a costo zero

In casa o nei garage tutti abbiamo un mobile vecchio pronto per partire per la discarica. Purtroppo gli spazi sono sempre limitati e non possiamo conservare tutto.

Perché invece non proviamo a trasformarli in nuovi oggetti di tendenza? Riscopriremo la loro bellezza senza doverli buttare per forza. È sensazionale come possiamo riciclare i vecchi mobili in garage per realizzare dei magnifici nuovi pezzi di arredamento.

Se per esempio abbiamo in casa 2 sedie vecchie che non ci affascinano più, possiamo trasformale in una deliziosa e romantica panca. Oppure se abbiamo una vecchia cassettiera bassa, possiamo rimodernarla in un delizioso divanetto anche monoposto.

In casa ci ritroviamo un vecchio tavolinetto basso da soggiorno? Diamogli una nuova vita con un rivestimento. Non ci sarà bisogno di chiamare un tappezziere ma ci servirà solamente della gommapiuma e il tessuto che preferiamo o vogliamo abbinare al nostro ambiente.

Abbiamo visto come a volte per liberare i nostri garage o le nostre case da mobili vecchi non è necessario buttarli. Ecco perché è sensazionale come possiamo riciclare i vecchi mobili in garage per realizzare dei magnifici nuovi pezzi di arredamento.