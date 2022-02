Per passare una serata in dolce compagnia, forse la cosa migliore è non appesantirsi troppo. Per questo la scelta del menù deve essere accurata e puntare su piatti semplici con condimenti leggeri. E forse non c’è un piatto che si possa adattare meglio a questa descrizione del ceviche. Si tratta di una ricetta di origine peruviana, ma in realtà è composta di pochi semplici ingredienti che spesso usiamo anche nella cucina italiana. In questo caso, la base è il pesce, che non dovremo neanche cuocere, anche se quando lo addenteremo non sarà certo crudo. Per risolvere questo mistero interviene il lime, il cugino verde del limone dal piacevolissimo sapore agrumato. Vediamo come combinarli al meglio e goderci la nostra serata senza perdere un colpo.

Ingredienti

400 g di pesce fresco bianco;

1 peperone;

1 cipolla rossa;

2 lime;

1 spicchio d’aglio;

1 peperoncino piccante;

sale;

pepe.

È semplice preparare un piatto leggero ma d’effetto per una serata a lume di candela con pochi ingredienti

Cominciamo dalla scelta del pesce, che dovrebbe essere bianco se ci vogliamo attenere alla tradizione. Quindi, potremmo scegliere un branzino, del pesce persico o persino pesce spada e capesante. Se però vogliamo sperimentare, praticamente qualsiasi altro pesce potrà andare bene e possiamo anche combinarli fra loro. Tagliamo il pesce a cubetti o a fettine piuttosto spesse e mettiamolo da parte in frigo.

A questo punto, dobbiamo occuparci della marinatura, l’altro pilastro di questo piatto semplice ma delizioso. Estraiamo il succo dei due lime, togliamo l’anima all’aglio e tritiamolo finemente. Consideriamo che non lo cuoceremo e quindi, se desideriamo un sapore di aglio meno intenso, riduciamone la quantità. Poi, tagliamo la cipolla a fette molto sottili e affettiamo anche peperoncino e peperone. Riduciamo il tutto a pezzi molto piccoli ed eliminiamo i semi del peperoncino. Anche in questo caso possiamo adattarci al gusto personale, aumentando o riducendo la piccantezza del piatto.

A questo punto, aggiungiamo tutti gli ingredienti al pesce distribuendoli al meglio. Il lime cuocerà a freddo il pesce. Ne consegue che più lo lasciamo marinare e più cotto sarà il pesce. Possiamo quindi aspettare di mangiarlo dopo un lasso di tempo che va da 10 minuti a un’ora. Aggiustiamo di sale e pepe e serviamo la ceviche così com’è. Volendo, si può anche abbinare ad un contorno fresco e croccante.

Abbiamo visto che è semplice preparare un piatto leggero ma d’effetto, tanto che forse potremmo mangiarlo anche più spesso.