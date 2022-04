È semisconosciuto questo incredibile cereale senza glutine ricco di fibre e antiossidanti ed ecco una ricetta primaverile dietetica e sfiziosa per cucinarlo

Tutti sappiamo quanto un’alimentazione corretta ed equilibrata sia importante per la nostra salute. Mangiare bene è una delle poche strategie per diminuire il rischio di malattie cardiovascolari e tumori. La conferma arriva dagli studi scientifici di importanti istituti nazionali e internazionali. Tra questi, il Consiglio Nazionale delle Ricerche si sofferma sull’importanza dei cereali integrali quali pilastro della dieta mediterranea.

Spesso sulle nostre pagine si è parlato dei benefici di una dieta ricca di questi alimenti. Capaci di apportare fibre utili all’intestino e nutrienti fondamentali come vitamina B, E, carboidrati complessi, contribuirebbero a contrastare diabete, obesità, colesterolo etc. Oltre alle varietà più comuni come riso, orzo o farro, oggi abbiamo scelto di parlare di un chicco diverso dagli altri.

Infatti, è semisconosciuto questo incredibile cereale senza glutine che secondo la scienza potrebbe aiutare a tenere sotto controllo i livelli di glucosio e insulina nel corpo. La cosa più incredibile è che in cucina può diventare base per ricette favolose, ma soprattutto sane e sfiziose. Infatti, si può pensare alla propria salute senza rinunciare al gusto e vediamo come.

Probabilmente fu una delle prime piante a essere coltivate dall’uomo. Originario dell’Etiopia, pare che il sorgo si sia diffuso prima in Asia e in Europa e dopo in America. Ancora oggi questa pianta rappresenta il quarto cereale più importante per l’agricoltura mondiale.

Ma perché è così speciale? Per prima cosa questo cereale non contiene glutine, quindi è perfetto per celiaci e intolleranti. Questa pianta ha dimostrato nel tempo una grande capacità di adattamento ai climi più secchi e aridi. Ancora, il sorgo è ricchissimo di fibre, ha un buon quantitativo di proteine, sali minerali e antiossidanti.

Il suo sapore delicato e speciale lo rende un’alternativa al solito riso. La sua consistenza e la caratteristica forma in grani danno grandi risultati. Infatti, molti lo utilizzano soffiato per la colazione, in insalata o come risotto. In più, se ne ricava un’ottima bevanda vegetale. Ma scopriamo come utilizzarlo per una ricetta primaverile davvero irresistibile e che pensa alla nostra salute.

La ricetta del sorgo di primavera

Per questa ricetta per 4 persone ci serviranno:

300 g di sorgo ammollato un’ora;

100 g di fave fresche;

100 g di piselli;

una cipolla;

finocchietto o erba cipollina freschi.

Iniziamo tritando la cipolla e ricavando dal baccello fave e piselli. Mettiamo questi ultimi a bollire in un pentolino con acqua salata per 8 minuti e scoliamoli. Nella stessa acqua mettiamo a cuocere il sorgo per 15 minuti. Una volta cotto, scoliamolo e in una padella soffriggiamo cipolla con 1 cucchiaio d’olio. Uniamo fave, piselli e finocchietto tritato. Dopo 5 minuti uniamo il sorgo per altri 3 minuti e condiamo a piacere.

