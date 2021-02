Se la tristezza è un’emozione contraria alla gioia ed alla felicità, la solitudine è la condizione di una persona che si sente profondamente sola. La solitudine può essere reale o soltanto percepita come tale da chi ne soffre, ma ciò non cambia comunque i suoi effetti negativi sulla persona.

In entrambi i casi può trattarsi di un momento passeggero, mentre in altri potrebbe prolungarsi anche per mesi. Queste emozioni possono derivare da traumi presenti o passati e presentarsi senza degli apparenti motivi. Dietro ad ogni malessere c’è sempre un motivo ben specifico e più o meno profondo. Ecco perché nei casi più gravi si consiglia il ricorso ad uno specialista.

In questo anno segnato dall’isolamento sociale, certe problematiche relazionali e psicologiche sono dolorosamente aumentate in modo esponenziale. Tuttavia, le soluzioni a questa condizione così triste e solitaria esistono e sono alla portata di ciascuno di noi.

Aiutare gli altri

E se il rimedio contro la solitudine e la tristezza fosse proprio questo?

Dedicarsi agli altri e aiutare chi sta peggio può essere un efficace rimedio contro la nostra tristezza. Come fare? Facendo volontariato. Ci sono tantissime associazioni che si occupano di supportare famiglie ed individui in difficoltà. Alcune operano nel settore dell’immigrazione, altre nelle comunità per minori o per tossicodipendenti. Ci sono poi i centri antiviolenza, nati in tempi relativamente recenti per combattere l’ormai diffusa piaga della violenza sulle donne.

Tra le associazioni più attive sul campo, la maggior parte distribuisce pasti e buste della spesa per contrastare la povertà alimentare. In tal senso, la Comunità di Sant’Egidio è presente in tutta Italia con numerosi volontari che si impegnano giorno e notte.

Non solo altruismo

Non si tratta di puro e semplice altruismo. Difatti, fare del bene agli altri significa fare del bene a se stessi. Questo è il volontariato. Parliamo piuttosto di un sano egoismo inteso come amore per sé, a cui si accostano certamente l’altruismo e la voglia di aiutare. Ecco perché ci chiediamo: e se il rimedio contro la solitudine e la tristezza fosse proprio questo?