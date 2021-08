E se il ribasso del titolo Esprinet fosse finito? Certo per chi è entrato sul titolo a fine agosto 2020 quando c’è stato un segnale di acquisto dello Swing Indicator la domanda non è molto rilevante. Da quel momento, infatti, la performance di Esprinet è stata superiore al 230%. Per cui uscire dopo un tale guadagno e vedere, nel caso, un ulteriore rialzo non creerebbe molto rammarico.

Il problema, invece, è di chi è entrato in ritardo sul titolo e adesso deve capire se mantenere la posizione oppure uscire e attendere tempi migliori.

Sul settimanale la proiezione in corso è ribassista e al momento ha raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 15,12 euro. Questo livello ha un ruolo importantissimo per gli sviluppi futuri su Esprinet.

Una chiusura settimanale inferiore a 15,12 euro aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 13,25 euro. La massima estensione del rialzo in corso, poi, si trova in area 11,39 euro.

Che le probabilità siano più a favore di un ribasso si capisce anche dal segnale di vendita dello Swing Indicator scattato alla chiusura del 20 agosto. A chi voglia aprire posizioni rialziste, quindi, si consiglia molta prudenza.

I rialzisti potrebbero riprendere il sopravvento nel caso di una chiusura settimanale superiore a 16,27 euro.

Se l’analisi grafica spinge per un ribasso, i fondamentali dicono il contrario. Il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.09 volte il suo fatturato. Inoltre negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi bilanci. Sempre nello stesso arco temporale gli analisti hanno ampiamente rivisto in maniera positiva il loro giudizio sull’azienda.

Un altro aspetto molto interessante di Esprinet è legato al rendimento del suo dividendo che negli ultimi anni è sempre stato superiore al 3%.

Il consenso medio degli analisti è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 7% circa.

E se il ribasso del titolo Esprinet fosse finito? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Esprinet (MIL:PRT) ha chiuso la seduta del 23 agosto in rialzo del 2,5% a quota 15,6 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

Il ribasso di breve sul Ftse Mib Future potrebbe continuare anche nelle prossime settimane