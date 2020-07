Il pepe nero è un alimento che abbiamo quasi tutti in casa. E con quel suo gusto così deciso e forte, è davvero difficile non amarlo. Insomma, riesce a insaporire ogni piatto. Anche quello più sciapo! Si tratta di una fonte molto preziosa in cucina. Ma se vi dicessimo che può essere usato anche al di fuori dei pasti? Pare infatti che abbia tanti altri utilizzi. Per esempio, se il pepe nero potesse salvare i nostri vestiti, lo provereste?

Il pepe nero come rimedio casalingo per salvare i tuoi vestiti

Quanta gioia proviamo dopo una folle giornata di shopping? Possiamo ammetterlo. La felicità quando torniamo a casa è tanta. E non vediamo l’ora di mettere quella maglia nuova che ci ha fatto innamorare. Ma ecco che, dopo qualche lavaggio, quel colore che ci ha tanto colpiti inizia a svanire. A causa dei lavaggi ripetuti, infatti, piano piano la nostra maglia si sbiadisce. Ma c’è una soluzione. E se il pepe nero potesse salvare i nostri vestiti?

Ecco il rimedio naturale per i tuoi vestiti

Vi basterà usare solo un pizzico di pepe nero. Mettetene un cucchiaino in lavatrice. Mischiatelo ai vostri indumenti colorati e fate partire il lavaggio. Attenzione però! Cercate di selezionare la temperatura più bassa possibile. Solo in questo modo questo rimedio funzionerà!

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Il pepe agisce come un abrasivo. Aiuta quindi i vestiti a mantenere il loro colore. Per mantenere quel colore vivo e vivace che ci piace tanto, ecco un altro consiglio. Aggiungete un po’ di sale nella lavatrice durante il risciacquo. Se invece i vestiti che volete salvare sono bianchi, ecco un’altra soluzione. Basterà un po’ di aceto da mettere in lavastoviglie durante il lavaggio! In questo modo i vostri capi saranno al sicuro. Non dovrete buttare via la vostra nuova maglietta preferita e potrete conservarla per tutto il tempo che vorrete!