E se il miglior integratore ce l’avessimo sempre in casa senza saperlo? Mettiamo di aver fatto la corsetta, l’allenamento in palestra, una bella nuotata o la partita di calcetto con gli amici. Appena terminato, giustamente cerchiamo un “energy drink”, come si chiama in termine tecnico, integratore, all’italiana, per recuperare quanto perduto. Oggi la scelta è davvero imbarazzante, per marche, prezzi, colori e nomi roboanti, legati magari a icone dello sport, che ne fanno da testimonial. Domanda: e se il miglior integratore ce l’avessimo sempre in casa senza saperlo? Avete mai provato infatti a bere un bel bicchiere di latte, dopo lo sport? È:

– Reidratante

– Ristoratore dei muscoli

– Potenziatore delle difese immunitarie

Dalla natura senza controindicazioni

La nostra redazione in materia di salute e benessere punta sempre il dito sull’importanza dei prodotti naturali. Proprio per questo: e se il miglior integratore ce l’avessimo sempre in casa senza saperlo e senza usare prodotti industriali? Per quanto salutari, infatti gli integratori in vendita presentano sostanze quanto meno artificiali per la conservazione e la dolcificazione. Un isotonico che scade dopo 6 mesi dall’acquisto non può essere naturale al 100% come un bel bicchiere di latte! Se infatti scegliamo di reintegrare lo sforzo sportivo con un bicchiere di latte scremato introduciamo:

– Liquidi

– Proteine

– Minerali

– Carboidrati

– Elettroliti

Tutti nutrienti salutari volti a recuperare e reintegrare il nostro sforzo compiuto.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

I recenti studi sul latte

Gli specialisti hanno anche sottolineato perché occorre bere latte dopo l’allenamento, o la partita, o l’attività fisica. Gli “oligosaccaridi” contenuti nel latte difendono la flora batterica intestinale, permettendo al sistema immunitario di non subire carenze dopo lo sforzo fisico. Questi composti organici della famiglia degli zuccheri inoltre favoriscono il recupero muscolare, aumentando la sintesi proteica dei muscoli stessi. Non ultimo, ricordiamo che il latte ha un modesto contenuto di grassi, tali da definirlo un integratore energetico di alto livello. Come sempre, bisogna usare il giusto mezzo e non esagerare nell’assunzione degli alimenti potenzialmente calorici!