Ci sono degli alimenti che poco conosciamo, ma che sono dei contenitori di benessere e di salute. Posto che, per certe malattie e certi sintomi non si può rinunciare alle medicine. Ma, bisogna anche scandagliare il mercato di madre natura per arrivare a reperire fiori, piante, spezie e frutti, in grado di sostituire la farmacia. E se il fico d’india fosse in grado di far dimagrire e abbassare la glicemia, come sostengono le ultime ricerche medico scientifiche. Sono le sue fibre infatti le protagoniste dell’azione di contrasto agli zuccheri che assumiamo quotidianamente. Il fico d’India ha la proprietà di conbattere l’assorbimento degli zuccheri, dei grassi e delle tossine nel sangue, fungendo da scudo. Ma questo frutto benefico e particolare è in grado di fornire altre virtù al servizio del benessere.

Un potente antiossidante

La sua polpa è uno dei più potenti antiossidanti naturali della terra. E, già questo, è un gran bel merito. Sono i suoi polifenoli a contrastare efficacemente i radicali liberi e a ridurre il loro danno ossidativo. Un test condotto su pazienti affetti da colesterolo alto, ben sopra i limiti di guardia, ha infatti evidenziato che il fico d’India abbassa anche il colesterolo!

Una pianta robusta che ha bisogno di caldo

Una pianta dalla grande forza il fico d’india, che, in Italia ha il suo habitat in due regioni calde e con poche precipitazioni: Calabria e Sicilia. La sua maturazione avviene proprio nel periodo estivo e la raccolta avviene in piena estate, tra agosto e settembre. Essendo anche ricco di:

Vitamine

sali minerali

aminoacidi

Svolge il ruolo di antistress, dona sazietà e aiuta a mantenere la concentrazione e l’attenzione in caso si faccia un lavoro che richiede parecchie ore di lavoro davanti al pc. E se il fico d’india fosse in grado di far dimagrire e abbassare la glicemia, ma recasse anche altri benefici. Infatti, perché grazie alla ricchezza di ferro, calcio, magnesio e potassio sono particolarmente indicati agli sportivi e a chi fa attività fisica intensa.

