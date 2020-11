Oggi si è a conoscenza di alcune capacità degli animali da compagnia che sono state svelate negli anni e che sorprendono ogni qualvolta vengono manifestate. Cani e gatti sono ovviamente i protagonisti indiscussi e ce ne si rende conto dagli articoli che spopolano nel web. I padroni sono tanto interessati da cercare il significato di ogni piccolo movimento e sguardo del proprio amico a quattro zampe.

In questo articolo si scopre un’altra peculiarità di cui i felini di casa pare siamo capaci: ascoltare e riconoscere la musica. E se i gatti fossero degli straordinari critici musicali e non amassero il rock?

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Gusti musicali felini

Molteplici ricerche svolte nel corso degli anni sono riuscite a dimostrare che i gatti sono amanti della musica. E non solo, perché riescono a riconoscerla valutando quella che più gli piace.

I due capisaldi della musica occidentale, J. S. Bach e W. A. Mozart, hanno prodotto una musica così celestiale da calmare anche le bestie più irrequiete. Molti cani e gatti si calmano, si rilassano addirittura ascoltando le opere dei due Maestri.

La scoperta sensazionale è però che il gatto avrebbe il dono “dell’orecchio assoluto”: sarebbe capace di riconoscere le note isolate le une dalle altre. Un dono che nell’uomo gli studiosi affermano sia scolpito nei cromosomi nel codice genetico.

I gatti sono capaci di percepire suoni superiori a 65mila hertz e con grandissima precisione. L’orecchio assoluto quindi li rende dei critici musicali scrupolosi e senza scrupoli. Se un suono o un rumore non è bello scapperanno.

E se i gatti fossero degli straordinari critici musicali e non amassero il rock?

La musica classica è la preferita dai gatti di casa, come afferma lo studio dell’Università di Lisbona nella pubblicazione sulla rivista Journal of Feline Medicine and Surgery. Pare che i gatti abbiamo mostrato apprezzamento per l’Adagio per archi di S. O. Barber, per le composizioni per violino e Handel.

Ascoltando musica rock e pop (Torn di Natalie Imbruglia e Thunderstruck degli Ac/ Dc) i gatti si innervosiscono, e ciò fa aumentare il battito cardiaco e i livelli di stress. Insomma, pare che i gatti siano degli straordinari critici musicali e che se una musica non è di loro gradimento lo manifestano correndo via.

Per valutare se il gatto apprezza un determinato brano, basta fare caso al suo comportamento: se fa le fusa, si avvicina alle casse, si abbandona sulla schiena e non ha reazioni negative, allora significa che gli piace.