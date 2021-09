Solitamente quando arriviamo fine mese ci sono due possibilità: o prendiamo lo stipendio, o lo abbiamo già finito. Nel primo caso ricomincia comunque la ruota mensile delle spese e delle uscite. Nel secondo sono dolori. E, certamente questi due ultimi anni forieri di disgrazie non hanno certo fatto bene alle nostre finanze, anzi. Secondo i dati forniti dalla Caritas sono aumentati i poveri anche in Italia e con percentuali davvero importanti. Sono sempre di più le famiglie che ricorrono alle mense e agli aiuti delle congregazioni religiose e della Chiesa. Proviamo a vedere assieme ai nostri Esperti se qualche errore tra i più comuni fa parte anche del nostro sistema di gestire le risorse economiche di casa.

Spendere in ciò che non serve

Spendere soldi in ciò che realmente non serve alla famiglia è uno dei principali motivi per i quali potremmo trovarci a quota zero. E se fosse questo il motivo principale per il quale arriviamo a fine mese senza soldi? Intanto, bisogna cercare di capire il concetto di “inutile”. Per qualche componente familiare potrebbe essere un hobby, ad esempio per qualcun altro un investimento. Altri ancora potrebbero contestare proprio l’inutilità delle nostre spese. Quindi, al momento in cui decidiamo di fare un acquisto, bisogna cercare di capire se esso sia realmente utile alla causa familiare. Anche e soprattutto per non trovarsi impelagati in qualche litigio dal quale poi non si esce più.

E se fosse questo il motivo principale per il quale arriviamo a fine mese senza soldi

Uscire a cena con gli amici, bere e offrire aperitivi potrebbero essere altre due voci molto importanti nella lista delle uscite. Anche in questo caso una valenza particolare ce l’ha l’aspetto psicologico. Prima dell’avvento della Pandemia, noi italiani eravamo tra gli europei a spendere di più mangiando e bevendo fuori. I vari lockdown ovviamente ci hanno bloccati, permettendoci per assurdo di risparmiare un bel po’ di soldini. Adesso che stiamo tornando alla normalità, i locali sono di nuovo pieni, anche per il fatto che vogliamo rifarci del tempo perduto. È però importantissimo capire quale sia la voce effettiva del nostro budget da destinare a questi svaghi, che spesso ci costano davvero tanto.

Il famoso “passo più lungo della gamba”

C’è poi quello che definiamo come “il passo più lungo della gamba” e riguarda il tenore di vita generale che seguiamo. Ci riferiamo all’immobile di casa, ai vestiti firmati, alle macchine e alle moto, alle vacanze estive. Con i costi che lievitano sempre è facile ritrovarsi a fine mese con le ragnatele nel portafoglio. Prima di lanciarci in investimenti di cui potremmo realmente pentirci, sediamoci a tavola con la famiglia e cerchiamo di capire se saremo in grado di sostenerli. Non dimentichiamo che i figli crescono e lievitano anche le spese per mantenere gli studi.

