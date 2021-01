E se dicessimo che ci sono delle cose da non fare prima di un visita medica? Be’ è proprio così. Infatti se si hanno delle visite mediche ci sono alcune cose che non si possono fare. Un po’ come quando si vanno a fare l’analisi del sangue che non bisogna fare colazione. Questa della colazione è ormai molto famosa, altre invece meno. E allora vediamo quello mene conosciute ma che bisogna comunque rispettare.

E se dicessimo che ci sono delle cose da non fare prima di un visita medica?

Se ad esempio si deve misurare la pressione, sia che si stia in casa o sia che si vada dal medico, si sconsiglia di bere caffè o simili. Infatti la caffeina fa aumentare la pressione sanguigna. Stessa cosa vale per il tabacco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Se invece si deve fare il test del colesterolo sarà necessario essere a digiuno per 8/12 ore. Non bisogna ovviamente mangiare dolci. Quindi per i golosoni che non sanno dire di no, almeno 24 ore prima del test dovranno categoricamente rinunciarci. E non bisogna fare sforzi fisici.

Se si ha una colonscopia, si sconsiglia di mangiare cibi solidi e liquidi nelle 6 ore prima della visita. La sera prima si consiglia di mangiare e bere molti cibi liquidi, tranne il latte. Se invece si ha una mammografia non bisogna usare il deodorante, creme, profumi o polvere di talco perché potrebbero alterare il risultato del test. Inoltre, prima di una visita ginecologica si sconsiglia di avere rapporti intimi.

Quando ci si reca a fare una vista dermatologica si sconsiglia di indossare lo smalto, sia sulle unghie dei piedi sia su quelle delle mani. Questo perché il dermatologo durante la visita guarderà anche le unghie e se le copriamo con lo smalto, avrà difficoltà ad analizzarle. Ecco dunque alcune informazioni utili che bisogna mettere in atto prima di fare una visita medica. In ogni caso prima di fare la visita il personale spiegherà bene al paziente il giusto modo per prepararsi.

Approfondimento

Attenzione a questo sugo di verdure bio perché al suo interno si nasconde un fattaccio.