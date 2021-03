Oggi vogliamo parlare di un alimento spesso sottovalutato che nasconde un grande problema. L’estate inizia ad avvicinarsi e allora cerchiamo di metterci in forma. Si comincia ad impostare una sana alimentazione. Magari c’è chi inizia anche un allenamento faticoso.

Ma a volte sono le piccole cose che possono fare grandi differenze. Ed è proprio questo il nostro caso. In questo articolo scopriremo infatti che è sconvolgente quanto faccia ingrassare questo ingrediente che usiamo ogni giorno in cucina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

È sempre a tavola

Purtroppo, o per fortuna questo alimento è una costante, dal pranzo alla cena. Si utilizza nella preparazione dei piatti ma si aggiunge anche quando sono pronti. Che sia una pasta o la carne o le verdure accompagna ogni pietanza. Proprio per il fatto che viene usato dappertutto diventa un problema. Si finisce sempre con assumerne grandi quantità senza rendercene conto. È in questo modo che si finisce per ingrassare inconsapevolmente. Ora vedremo di che si tratta e come rimediare.

Una bomba calorica

Stiamo parlando proprio dell’olio anche messo semplicemente a crudo. Scopriamo il suo valore calorico. Da qui sarà facile capire perché è sconvolgente quanto faccia ingrassare questo ingrediente che usiamo ogni giorno in cucina. Bisogna sapere che 100 g di olio corrispondono a circa 850 calorie. Un valore davvero alto. Corrispondono per esempio al valore calorico medio di un pranzo completo. Non è difficile raggiungere queste quantità. Basta pensare a quanti piatti aggiungiamo l’olio. Sia mentre cuciniamo che a crudo. Così supereremo le calorie che dovremmo assumere e andremo a ingrassare.

A meno che non si regolino le quantità di olio che consumiamo. Si consiglia infatti di aggiungere un solo cucchiaio d’olio a crudo ad ogni pasto. Sarebbe buono anche trovare delle ricette in cui non si debba utilizzare questo ingrediente.

Se siete quindi interessati ad un piatto senza olio seguite questo link.