Le truffe oggigiorno sono sempre dietro l’angolo. Soprattutto sul web i più inesperti rischiano di avere brutte esperienze.

Su Whatsapp sono veramente tante e soprattutto all’ordine del giorno. Chi non ricorda il famosissimo messaggio truffa del pacco fasullo in giacenza? È sconcertante come raggirandoci tentino di rubare i nostri dati sensibili attraverso messaggi truffaldini sulle chat di Whatsapp.

Purtroppo dobbiamo stare molto attenti a tutti i link sospetti che riceviamo nei nostri social e nei nostri messaggi perché possiamo essere bersagliati da questi malviventi. Bisogna non inserire mai dati personali e soprattutto quelli della nostra carta di credito visto che possono svuotarci il conto e lasciarci con un pugno di mosche.

Facciamo attenzione a messaggi che ci chiedono di inserire dati per ricevere un bonus famiglia oppure prenotare il vaccino

Da giorni circola su Whatsapp uno strano messaggio che ci promette di ottenere un bonus famiglia o la possibilità di prenotare un vaccino. Basta seguire il link sospetto e compilare dei campi, per ritrovarsi all’interno di una ragnatela illegale. In questo caso vengono rubati tutti i nostri dati e utilizzati chissà per quali fini. Inoltre, inserendo i dati della nostra carta di credito si attiverà un meccanismo di prelievi immotivati che svuoteranno il nostro conto e ci lasceranno senza più un euro. Dobbiamo prestare molta attenzione perché è sconcertante come raggirandoci tentino di rubare i nostri dati sensibili attraverso messaggi truffaldini sulle chat di Whatsapp.

Questi tipi di truffe hanno preso piede recentemente a seguito delle incertezze e della confusione generata dalla pandemia. Ovviamente, da sempre è buona norma, ognuno di noi, prima di compilare qualsiasi campo o inserire i dati della carte, deve necessariamente verificare la fonte da cui arriva il messaggio. Inoltre è necessario verificare anche se il sito che raggiungiamo dai link è ufficiale oppure si tratta di una pagina contraffatta.