È ritenuto il cibo meno calorico al Mondo, perfetto in cucina per perdere 5 kg

Non è facile stare in cucina perché, al giorno d’oggi, ogni nostro famigliare ha le sue esigenze. Se ci sono i vegetariani, cosa non mangiano è fondamentale saperlo. O se un nostro caro è vegano cosa mangia è importante conoscerlo quando si cucina.

Se poi uno ha il colesterolo alto cosa mangiare è vitale per non correre rischi ulteriori. Così come se uno è a dieta cosa mangiare a colazione, ad esempio, cambia rispetto alle solite abitudini. E chi deve preparare i menu si trova alle prese con tante richieste da conciliare.

Quali sono gli alimenti con 0 calorie se lo chiede chi fa dieta

È ritenuto il cibo meno calorico al Mondo, con zero calorie, anche se, in realtà, non è così. Anche se le barbabietole, sicuramente, sono tra i cibi più poveri di calorie, visto che ne posseggono solo 19 ogni 100 grammi di prodotto. Di queste, il 77% è composto da carboidrati. In buona compagnia con tanti alimenti (quasi) a 0 calorie come sedano, cetrioli, asparagi, crescione, lattuga. E sono molti altri i benefici che questi alimenti ci danno.

Stiamo parlando della barbabietola rossa, che non va mai confusa con la bianca che viene utilizzata per produrre zucchero. La nostra barbabietola, in cucina, è molto versatile, oltre ad essere nostra alleata, ad esempio, all’interno di una dieta per perdere 5 kg.

Barbabietola rossa: proprietà e controindicazioni

È un prodotto, oltretutto, che ha un alto contenuto di vitamine e Sali minerali. E, in questo periodo di influenze, sono indicati come ricostituenti. Anche chi è anemico farebbe bene a mangiare barbabietole perché sembra che possano rivitalizzare i globuli rossi. Solo chi soffre di calcolosi renale dovrebbe stare attento al consumo di barbabietole.

Si diceva della loro versatilità in cucina. Crude, gratinate o appena stufate, le barbabietole possono accompagnare molti piatti e anche fare da base a centrifugati. Evitiamo, però, di sottoporle a cotture troppo prolungate.

È ritenuto il cibo meno calorico al Mondo, perfetto per perdere rapidamente peso

Ad esempio, con le barbabietole precotte in padella possiamo fare un secondo gustoso e veloce. Dovremo estrarre le barbabietole dalla confezione, facendole sgocciolare bene e poi le tamponeremo con carta assorbente. Tagliamole a spicchi, come se fossero mele.

A questo punto, mettiamo a rosolare dell’aglio e poi andremo ad aggiungere le nostre barbabietole che avevamo tagliato. Condiamo con pepe, sale e limone e cuociamo, con pentola coperta, per circa 10 minuti. Un modo semplice, dunque, per trifolare le nostre barbabietole che potremo, magari, portare in ufficio, per una pausa pranzo a bassissimo contenuto calorico.

