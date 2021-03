È realistico uno scenario che vede Cembre aumentare il suo valore del 50%? A fine gennaio avevamo individuato in area 20,1 euro (clicca qui per leggere il report) il livello oltre il quale sarebbe scattata una nuova gamba rialzista. A seguito di questo evento, quindi, il titolo ha avuto una performance di circa il 15% facendo poco meglio del mercato italiano.

Dal punto di vista dei fondamentali Cembre non è messa benissimo. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, risulta essere sopravvalutata. Anche per gli analisti che coprono il titolo il giudizio non è dei migliori. Il consenso medio, infatti, è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione media del 10% circa.

È realistico uno scenario che vede Cembre aumentare il suo valore del 50%? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Cembre (MIB:CMB) ha chiuso la seduta del 25 marzo in rialzo del 2,17% rispetto alla seduta precedente, a quota 23,5 euro.

La tendenza in corso è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile ed è supportata sia da un segnale di acquisto del BottomHunter che dello Swing Indicator. Al momento, quindi, non si vedono problemi all’orizzonte. Tuttavia un rallentamento della spinta rialzista potrebbe manifestarsi al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 24,1 euro sul time frame mensile. Comunque fino a prova contraria la massima estensione del rialzo in corso è in area 30 euro per un potenziale rialzista di circa il 50% rispetto ai livelli attuali.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 20,1 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile