L’amore è un gioco complicato che ha delle regole spesso non scritte e dei comportamenti non sempre facili da inquadrare. Purtroppo, in alcuni casi di queste interazioni fanno anche parte i tradimenti che, quando scoperti, possono portare a veri dolori e brusche rotture. Non ci sono dei modi precisi per poterli prevedere, ma l’astrologia in questo caso può dare molto una mano. Infatti, è questo uno dei segni meno fedeli in amore con l’inclinazione al tradimento. Scopriamo insieme di quale segno si tratta andando nel dettaglio.

I pregiudizi più duri a morire quando si tratta di zodiaco

Sicuramente molti avranno subito pensato allo Scorpione come segno traditore per eccellenza. Questo segno infatti è governato da Marte e Plutone e non gode di un’ottima reputazione proprio a causa della sua natura complicata e pesante. Questo però non lo porta necessariamente ad essere fedifrago in amore, al contrario quando presenta dei tratti evoluti ed è abbinato a certi segni zodiacali è un compagno molto attento e stabile. Non si può sempre dire invece lo stesso del Toro. Questo, infatti, è generalmente routinario e quando le cose non vanno bene si stufa velocemente del proprio partner.

È questo uno dei segni meno fedeli in amore e potrebbe tradire senza dirlo a nessuno

Però, se si vogliono vedere più nel dettaglio queste situazioni è necessario dare un’occhiata al tema natale, specialmente alla posizione in cui si trova Venere. Questa rappresenta il modo in cui si vive l’amore. La sua posizione diventa problematica quando è inserita in segni volubili e un po’ troppo tendenti al flirt. Ad esempio in Gemelli, che sono portati al gioco mentale, alle chiacchiere e allo scambio di idee.

Sicuramente chi possiede Venere in Gemelli ama l’intelligenza, ma tende a stufarsi in fretta e a cercare altri lidi, avendo però l’accortezza di non farsi scoprire. Questi valori poi sono rafforzati quando Venere si trova in terza o in quinta casa, rispettivamente i regni della comunicazione e del divertimento. Naturalmente però non si può determinare un fattore così importante da un solo aspetto. Infatti, se Venere in Gemelli si trova in settima casa o in buoni aspetti rispetto a Saturno, i suoi effetti vanno a mitigarsi.

Lettura consigliata

