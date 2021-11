Chi condivide la propria vita quotidiana con un amico felino, sa bene quanto un gatto possa essere chiacchierone. Alcuni gatti hanno l’abitudine di esprimersi frequentemente tramite miagolii anche molto rumorosi. Spesso questo comportamento avviene quando il gatto si aspetta qualcosa da noi. Magari vuole che gli diamo del cibo, o che gli apriamo la porta per uscire in giardino.

Se il miagolio avviene in maniera occasionale, non c’è assolutamente nulla di cui preoccuparsi. Purtroppo però, i nostri amici felini possono sviluppare la pessima abitudine di miagolare continuamente, anche per molti minuti, con versi piuttosto rumorosi. Ma perché avviene questo comportamento? E soprattutto, è possibile correggerlo senza intimidazioni e sfuriate? Vediamo come fare.

È questo l’unico trucco che possiamo usare per convincere il nostro gatto a smettere di miagolare continuamente

Innanzitutto dobbiamo comprendere perché il nostro gatto ha sviluppato l’abitudine di miagolare in continuazione. Pensiamo a qual è la nostra reazione quando il gatto si mette a miagolare. Solitamente quello che facciamo è dargli la nostra immediata attenzione. Gli riempiamo la ciotola, gli apriamo la porta e gli facciamo le coccole. Se non altro per farlo stare zitto. Ebbene, è proprio qui che si nasconde il nostro errore. Il gatto, che come sappiamo appartiene a una specie dalla spiccata e maliziosa intelligenza, ha capito come manipolarci. È proprio da qui che dobbiamo partire per correggere questo comportamento. Fortunatamente, esiste una tecnica molto semplice per persuadere il nostro gatto a fare meno rumore. Richiede solo un po’ di tenacia da parte nostra. È questo l’unico trucco che possiamo usare per convincere il nostro gatto a smettere di miagolare continuamente: si tratta di ignorarlo. Vediamo perché.

Non dobbiamo cedere ai suoi capricci

Il nostro micio deve imparare che miagolando a squarciagola non riuscirà ad ottenere quello che vuole. Se il suo comportamento non avrà i risultati sperati, presto il micio smetterà di farlo. Ma attenzione: è importante non cedere se abbiamo deciso di ignorare il gatto. Se a un certo punto ci arrendiamo e cediamo alle sue richieste, la situazione potrebbe peggiorare: il gatto capirà che basta urlare ancora più forte e più insistentemente per farci cedere.

Dobbiamo quindi avere una volontà di ferro nelle prime ore o giorni, in cui il micio le proverà tutte per ottenere la nostra attenzione.

È anche importante però premiare il nostro amico quando si comporta bene. Riempiamogli la ciotola solo quando sta in silenzio, coccoliamolo e diamogli attenzioni quando si comporta bene.

