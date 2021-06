Questo periodo di chiusura forzata ci ha portato a trascorrere molte ore in cucina. Dunque è diventata consuetudine preparare impasti con le nostre mani. Come tutti sappiamo pane, pizze e molti dolci necessitano di lievitazione. Ma a volte succede che, nonostante abbiamo seguito le istruzioni alla lettera, non riescano a crescere neanche di un centimetro. Per non sprecare il nostro lavoro è bene conoscere questi piccoli segreti dei maestri di cucina. Ebbene è questo l’unico punto della casa dove mettere pizze e dolci a lievitare per ottenere un impasto alto e soffice.

I trucchi del mestiere

Una volta preparati gli impasti di pizza e dolce c’è un trucco del mestiere che va sempre tenuto a mente. Ebbene è fondamentale che l’impasto non si attacchi al contenitore in cui si ripone. Una soluzione è quella di oliare la ciotola prima di riporci la pasta da lievitare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Inoltre è bene mai dimenticarci di coprire il tutto con la pellicola trasparente per evitare che l’umidità secchi la superficie. In alternativa si può utilizzare un canovaccio di cotone leggermente inumidito.

Dobbiamo anche prestare attenzione a che la temperatura durante la lievitazione rimanga costante.

È questo il posto giusto

Dunque è questo l’unico punto della casa dove mettere pizze e dolci a lievitare per ottenere un impasto alto e soffice: il forno spento. Qui infatti non ci sarà nessuno sbalzo di temperatura che può intervenire durante il processo di lievitazione. Un’attenzione in più consiste nel tenere la luce, presenti in tutti i forni, accesa. In questa maniera si raggiunge il grado di calore ottimale per la lievitazione. Quando una preparazione è ben lievitata se ne giova non solo il gusto ma anche la sua stessa digeribilità.

Un trucchetto per l’impasto della pizza

Per un risultato più fragrante e leggero suggeriamo di far lievitare due volte la pasta per la pizza. Quindi dopo aver seguito le indicazioni descritte in precedenza, stendiamo l’impasto su una teglia. Riponiamola in forno, sempre con la luce accesa per una mezz’oretta. In questa maniera si svilupperanno più amminoacidi e glucosio. L’impasto avrà gusto e profumo maggiormente intenso e sarà molti facile da digerire.

Ebbene è questo l’unico punto della casa dove mettere pizze e dolci a lievitare per ottenere un impasto alto e soffice.

Approfondimento

Se le zucchine fritte ci vengono molli e poco croccanti questi sono gli errori che stiamo commettendo