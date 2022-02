L’inverno porta in tavola verdure e ortaggi, con cui possiamo realizzare portate deliziose e gustose per sorprendere i nostri ospiti. Un esempio è rappresentato dal cavolo nero, con cui possiamo cucinare piatti sensazionali. Il polpo rappresenta certamente una delle preparazioni più golose in cucina. All’insalata o al sugo, ci offre la possibilità di portarlo in tavola sottoforma di primo piatto, antipasto, secondo e, perché no, anche come piatto unico. Tanti e variegati gli abbinamenti da poter fare. Dal più conosciuto con le patate ai più fantasiosi mescolando gli ingredienti di stagione. Potremmo per esempio usare le cime di rapa. Infatti, è questo l’ortaggio leggero e di stagione per preparare un polpo da grandi chef.

Tanto gusto, poche calorie

Dunque, per una ricetta leggera e allo stesso tempo gustosa, potremmo accompagnare il classico polpo con le patate con le cime di rapa. Questo delicato ortaggio sarebbe ricco di fibre, minerali, vitamine e conterrebbe poche calorie.

Andiamo a vedere gli ingredienti per preparare il polpo con le cime di rapa per 4 persone e la preparazione:

1 kg di polpo;

una costa di sedano;

una carota;

uno spicchio d’aglio;

300 gr di ceci già lessati;

2 patate;

400 gr di cime di rapa;

½ cucchiaino di cannella in polvere;

100 gr di nocciola a scaglie;

sale, olio extravergine d’oliva, noce moscata q.b.

È questo l’ortaggio leggero e di stagione da abbinare al polpo e patate per un secondo piatto da leccarsi i baffi

Cominciamo dalla pulizia del polpo: svuotiamo la testa dalle interiora e rimuoviamo la patina viscida che lo riveste. Infine, sciacquiamolo e lasciamolo in uno scolapasta. Nel frattempo, laviamo e sminuzziamo sedano e carota. Peliamo le patate lasciandole intere. Sui fornelli portiamo a bollore una pentola d’acqua e aggiungiamo un pizzico di sale, la carota, il sedano e le patate.

Prendiamo il polpo per la testa e caliamolo per quattro volte in acqua, così da far arricciare i tentacoli. Infine immergiamolo completamente, copriamo la pentola e cuociamo a fiamma dolce per circa 45 minuti. Nel frattempo, puliamo e laviamo le cime di rapa. Infine, le scottiamo in un tegame con abbondante acqua salata per circa 8 minuti.

Mettiamo un filo d’olio in una padella e aggiungiamo l’aglio, le cime di rapa, precedentemente scolate, i ceci, un pizzico di noce moscata e la cannella. Saliamo e lasciamo che gli ingredienti si insaporiscano per circa 10 minuti a fuoco dolce.

Terminiamo il piatto

Quando il polpo avrà raggiunto la giusta consistenza, lo tiriamo su aiutandoci con una schiumarola insieme alle patate. Riduciamo a tocchetti le patate e le lasciamo insaporire nella padella con i ceci per qualche minuto. Infine, frulliamo ½ parte d’ingredienti. Intanto separiamo i tentacoli del polpo e li scottiamo per qualche secondo sulla piastra.

Possiamo poi comporre il piatto. Alla base posizioniamo la crema di patate e ceci, a seguire i tentacoli del polpo, e infine ceci, patate e cime di rapa. Un filo d’olio a crudo e le nocciole a scaglie per concludere la preparazione e servirla in tavola ai nostri ospiti.

