Se ci si vuole mantenere in salute durante i mesi più freddi, bisogna lavorare nell’orto in estate. Esiste infatti una piccola grande pianta che racchiude nutrienti importantissimi. Va seminata ad agosto se si vuole godere dei suoi benefici proprio in inverno, quando ci si ammala di più. Scopriamo di cosa si tratta.

È questo l’ortaggio da piantare ad agosto per fare il pieno di potenti antiossidanti in inverno

In molti pensano che i ravanelli si possano seminare solo a fine inverno e gustare in primavera. Eppure il raphanus sativus, ovvero il ravanello, è perfetto anche per la semina a fine estate. Infatti è questo l’ortaggio da piantare ad agosto per fare il pieno di potenti antiossidanti in inverno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia, per seminare i ravanelli nei mesi più caldi, bisogna scegliere le varietà giuste. Particolarmente consigliato è il rosso champion, caratterizzato dal colore acceso e dalla radice tonda. Questo ravanello è adatto anche a chi non ha il pollice verde: si tratta infatti di una varietà piuttosto resistente.

Ma, più in generale, tutti i tipo di raphanus sativus sono perfetti per i principianti dell’orto. Richiedono infatti pochissimo terreno, si adattano a climi diversi e non temono un granché i parassiti. Li si può inoltre seminare in vaso: così anche chi non ha il giardino può godere di un orto domestico e dei suoi benefici.

Per piantare i ravanelli, basta mettere i semi nella terra, a circa un centimetro di profondità. Unica accortezza: il terreno deve essere molto soffice.

Le varietà tardive che si possono seminare ad agosto saranno pronte per la raccolta a partire dall’autunno. Proprio in tempo per fornire all’organismo le sostanze di cui ha bisogno per affrontare l’inverno.

I benefici dei ravanelli

Soprattutto in inverno è importante fornire all’organismo le sostanze antiossidanti di cui ha bisogno. Infatti questi nutrienti aiutano le difese immunitarie, combattendo virus e batteri.

Inoltre, gli antiossidanti sono il più importante alleato contro i radicali liberi, ovvero i responsabili dell’invecchiamento cellulare e di molte malattie cardiovascolari e neurodegenerative.

Piantare i ravanelli è un’ottima strategia per donare tutti questi benefici all’organismo. Secondo gli esperti dell’ospedale Humanitas, infatti, i ravanelli sono un’ottima fonte di carotenoidi e di vitamina C, l’antiossidante più potente in natura.

Ma non è tutto qui. I ravanelli forniscono anche la vitamina B e alcuni minerali, fra cui il potassio e il calcio. Insomma, questo piccolo ortaggio è un vero e proprio concentrato di salute!

Approfondimento

Quasi nessuno lo compra mai ma questo ortaggio può abbassare la glicemia e prevenire i tumori