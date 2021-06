L’olio di jojoba è un cosmetico a base naturale molto prezioso per la cura della pelle. Ha proprietà idratanti ed emollienti risultando un vero tocca sana per il corpo. Inoltre, è una soluzione efficace per donare lucentezza e splendore ai capelli.

Scopriamo insieme perché è questo l’olio miracoloso per avere dei capelli morbidi e setosi da poter applicare anche su ogni tipo di pelle per renderla più idratata e soffice.

Per la cura della pelle del viso

L’olio di jojoba si ottiene dalla spremitura di noci degli arbusti di Simmondsia Chinensis che crescono in America Latina, in Argentina, in Arizona e nel deserto degli Stati Uniti.

Quest’olio si presenta sotto forma di cera liquida a temperatura ambiente, ed ha una consistenza molto densa che ricorda il sebo della pelle.

Se applicato al posto della crema idratante si rivelerà un ottimo sostituto. È adatto a qualsiasi tipo di pelle, soprattutto per quelle più secche o che tendono a squamarsi nella zona T.

Il risultato sarà quello di una pelle molto liscia, anche per i soggetti più delicati, e garantirà anche una protezione contro i raggi solari. Inoltre non lascia quella fastidiosa sensazione di unto tipica dell’olio ed è per questo che viene utilizzato come componente base di creme, fondotinta e detergenti.

Il migliore alleato per i capelli: consigli per l’uso

Oltre ad essere un olio molto indicato per contrastare gli effetti del tempo, come le rughe d’espressione, e ricco di minerali e vitamine B2 B3 ed E sono innegabili i suoi benefici sui capelli.

Soprattutto nel caso in cui i capelli siano opachi, secchi e sfibrati l’olio di jojoba rappresenta la soluzione naturale ideale per nutrire a fondo la propria chioma.

Basterà applicare qualche goccia sulle lunghezze per rivestire i capelli di un film protettivo utile per ricostituire i capelli e per regalare lucentezza.

Inoltre, l’olio è presente in molti shampoo e balsamo per altre sue qualità. Infatti, contrasta il problema della forfora, lenisce la dermatite seborroica, rimpolpa i capelli e contribuisce alla cura delle doppie punte. È consigliato applicare l’olio sui capelli sporchi e lasciare agire per una decina di minuti. Poi, basterà risciacquare tutto con acqua tiepida. Se invece si vuole ottenere una chioma più lucente prima di uscire da casa si dovrà soltanto applicare qualche goccia di olio sulle lunghezze.

Ecco spiegato perché è questo l’olio miracoloso per avere dei capelli morbidi e setosi da poter applicare anche su ogni tipo di pelle per renderla più idratata e soffice.