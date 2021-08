Quando invitiamo ospiti in casa ci teniamo a fare bella figura. Soprattutto se si tratta di persone importanti o ospiti illustri. E quindi iniziamo a tirare fuori il servizio buono, la tovaglia più costosa che abbiamo e pensiamo anche alla decorazione. Fiori freschi in un centrotavola di lusso come quelli che si vedono nei film. Ma anche caraffe e bicchieri vanno scelti con estrema cura se ci teniamo alla perfezione.

Per questo motivo ecco che abbiamo l’occasione di utilizzare questo oggetto molto particolare. Non tutti ce l’hanno in casa e chi ce l’ha spesso non sa quale sia la sua funzione. Ma i veri esperti e appassionati di vino sanno bene che non è solo una caraffa originale. È un oggetto fondamentale se vogliamo degustare il vino al meglio.

È questo l’oggetto che non può mancare in tavola che ci fa sembrare veri intenditori

L’oggetto di cui stiamo parlando è il decanter. Questa speciale ampolla ha una funzione molto precisa oltre ad essere bellissimo da vedere. Se vogliamo far sprigionare tutte le proprietà contenute del vino non possiamo farne proprio a meno. Se ci è capitato di vederlo in tavola avremo sicuramente notato un particolare. Viene usato sempre con i vini rossi e praticamente mai con i bianchi. Questo perché in genere si usa per vini con medio o lungo invecchiamento. Versare il vino nel decanter serve per farlo ossigenare e far aprire il bouquet di aromi.

Ma non solo, il decanter può aiutare il vino a riscaldarsi. I rossi di devono bere generalmente a temperatura ambiente. Ma spesso sono conservati in cantine a temperatura controllata, che sono leggermente più fredde. Versando prima il vino nel decanter si potrà raggiungere la temperatura ottimale. In più questo processo fa ammorbidire il sapore di quei vini troppo spigolosi che risultano forti sul palato.

Come usarlo proprio come i veri sommelier

Utilizziamolo per vini rossi invecchiati che hanno bisogno di essere decantati. Si può usare anche con vini rossi giovani ma servirà qualche ora per sprigionare le loro proprietà organolettiche. Ricordiamoci di prendere la nostra bottiglia almeno 24 ore prima. Nell’articolo “Ecco perché dovresti tenere le bottiglie di vino in questo modo “ abbiamo spiegato un passaggio importante. Le bottiglie di vino andrebbero tenute in orizzontale e inclinate leggermente. Per questo prima di versarle nel decanter teniamole un giorno in posizione verticale.

Ora versiamo il vino nel decanter lentamente e con movimenti circolari. Appoggiando la bottiglia all’imboccatura del decanter sempre molto delicatamente. Per evitare di versare anche i residui usiamo un accendino o una candela. Avvicinandola alla bottiglia vedremo quando è il momento di fermare il travaso.

Ecco quindi, è questo l’oggetto che non può mancare in tavola che ci fa sembrare veri intenditori. Ora sappiamo che non è solo una bellissima caraffa ma è importantissimo per gustare il nostro vino.

