D’estate la voglia di fare sport è sempre poca. A causa del caldo soprattutto, l’idea di sudare e di fare troppi sforzi è allettante solo per poche persone.

Fortunatamente esistono gli sport acquatici che ci vengono in salvo. Nuoto, acquagym, surf e tantissimi altri. Questo tipo di sport è l’ideale da praticare durante l’estate proprio perché è fatto sull’acqua, quindi ci permette di sentire meno sudore e sforzo. Ma ecco arrivato un nuovo sport acquatico che sta stupendo tutti.

È questo lo sport acquatico da praticare ad agosto che sta spopolando ovunque

Stiamo parlando dello stand up paddle, o SUP, un nuovissimo sport che si è diffuso ovunque molto velocemente. Si tratta di un’attività adatta a tutti, anche a chi non pratica sport molto spesso. È solo necessario avere un minimo di equilibrio e, ovviamente, saper nuotare. Questo sport consiste nello stare in piedi in una tavola (stand up paddle significa proprio questo) e remare sull’acqua per muoverci dove vogliamo, con un unico remo.

È uno sport che ti permette di stare letteralmente in piedi sull’acqua. Un’attività che si può praticare da soli o in piccoli gruppi e che permette di esplorare diverse zone della costa. È questo lo sport acquatico da praticare ad agosto che sta spopolando ovunque.

All’inizio, per prendere confidenza con la tavola, si può stare stesi sulla tavola. Poi, piano piano, ci si alza in piedi e si inizia a far pratica con l’equilibrio. Solo una volta riusciti a stare in piedi senza troppo sforzo si potrà procedere con il remo. Pagaiata dopo pagaiata la tavola inizierà a muoversi e ci porterà ovunque noi vogliamo.

I benefici che se ne traggono sono diversi. Innanzitutto, ci sono i classici benefici che derivano dal praticare uno sport in acqua. Perciò ne giova la circolazione, l’affaticamento e in generale tutti i muscoli ne traggono beneficio. Inoltre, il SUP è uno sport che è in grado di migliorare notevolmente l’equilibrio e di migliorare tutti i riflessi.

