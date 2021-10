Avere labbra sempre sane e idratate è fondamentale per la salute del nostro viso e anche per avere un aspetto sempre in ordine. Purtroppo però la secchezza, il vento e il freddo possono screpolare le nostre labbra. Con l’età, inoltre, diventano naturalmente meno carnose e voluminose.

Il rimedio a cui molti ricorrono è quello della chirurgia estetica. Se però non vogliamo fare un passo così impegnativo, non per questo dobbiamo rinunciare a dare un ‘piccolo aiuto’ alle nostre labbra. Ci sono degli ingredienti naturali che ci possono aiutare a rendere le nostre labbra più carnose, senza andare sotto i ferri, e senza prodotti tossici. Vediamo come.

È questo lo scrub fai da te per labbra più rosse e carnose senza usare il peperoncino

Per la salute delle nostre labbra è importante rimuovere periodicamente la pelle morta. A questo scopo, lo scrub è il nostro alleato migliore. E nello scrub possiamo aggiungere degli ingredienti che ci aiutano a rendere le nostre labbra più carnose. Molti utilizzano il peperoncino. È vero che rende le labbra più gonfie e rosse, ma è anche piuttosto irritante, e se abbiamo la pelle delicata, può non essere l’ideale. Inoltre, non molti gradiscono avere labbra letteralmente piccanti.

Ma c’è un altro modo. È questo lo scrub fai da te per labbra più rosse e carnose senza usare il peperoncino.

L’ingrediente segreto è la cannella

Il trucco è molto semplice. Si tratta di aggiungere della cannella al nostro scrub preferito. La cannella, infatti, è lievemente irritante. Stimolerà le nostre labbra ad essere più rosse e carnose. Si tratta di un rimedio più delicato sulla pelle rispetto al peperoncino. Inoltre, la cannella ha un sapore migliore e meno irritante sulle labbra. Vediamo quindi come preparare il nostro scrub.

Zucchero, miele e cannella per labbra perfette e idratate

Preparare il nostro scrub è molto semplice. In una tazzina mettiamo un cucchiaino di zucchero (anche di canna) e un cucchiaino di miele. Mescoliamo accuratamente. Ora aggiungiamo una punta di un cucchiaino di cannella in polvere. È da preferire la cannella appena grattugiata a partire da quella fresca. Poi non ci rimane che passare il nostro scrub sulle labbra.

Si consiglia di utilizzare uno scrub per labbra regolarmente ma non troppo spesso. Non vogliamo infatti che le nostre labbra risultino abrase da scrub troppo frequenti.

