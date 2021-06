L’estate a tavola è sinonimo di insalata di riso. Non ci sono storie è questo il grande classico della cucina italiana in estate. Fresca e comoda si prepara in anticipo e costituisce un piatto unico che sazia e che piace a tutti.

Attenzione però agli ingredienti! L’insalata di riso non è infatti quanto di più leggero e dietetico ci possa essere. Oggi proporremo una insolita variante che ci permetterà addirittura di dimezzare le calorie. Oltre a fare attenzione ai condimenti aggiunti basta infatti cambiare l’ingrediente base.

È questo l’ingrediente per preparare il re delle ricette estive in una maniera originale, stuzzicante e con ben la metà delle calorie

Alimento base della cucina magrebina e della provincia di Trapani, il cous cous è una semola di grano duro dalla forma irregolare e dalla grana un poco più grossolana rispetto alla polenta. Ormai diffuso ovunque lo troviamo facilmente in qualsiasi supermercato. Venduto in comode scatole di cartone è precotto e si prepara in 5 minuti. Ecco qui i suoi valori nutrizionali:

a) 70 gr di carboidrati;

b) 12 gr di proteine;

c) 4,2 gr di fibre;

d) 1,9 gr di grassi;

e) 0 di colesterolo.

Si tratta quindi di un alimento dalle ottime proprietà ma il bello deve ancora venire: 100 gr di cous cous apportano circa 200 calorie. Contro una media di 330 calorie del riso e le 360 della pasta!

Appare dunque ben chiaro che il cous cous è un alimento ipocalorico. Lo può consumare tranquillamente anche chi sta seguendo una dieta per perdere peso o comunque chi vuole stare attento alla linea.

Rispetto a riso, pasta e pane è anche più facilmente digeribile. Infine, il senso di sazietà è praticamente immediato.

A questo punto non ci sono dubbi è questo l’ingrediente per preparare il re delle ricette estive in una maniera originale, stuzzicante e con ben la metà delle calorie.

Occhio ai condimenti

Per non rendere vani i suoi benefici dobbiamo ovviamente condire il cous cous con ingredienti sani e leggeri. Evitare wurstel, verdure sott’olio, maionese e salsine varie. Via libera invece a verdurine fresche, pesce e carne bianca. E per insaporire aggiungere spezie ed erbe aromatiche come prezzemolo, origano e basilico.

