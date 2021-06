Gli esperti ci dicono che perdiamo tra 2 e 2½ litri di liquidi al giorno attraverso la sudorazione, la respirazione e i bisogni fisiologici. Durante il giorno, quindi, dovremmo bere almeno 6-8 bicchieri d’acqua o altro liquido idratante. Possiamo raggiungere questo obiettivo attraverso non soltanto le cose che beviamo, ma anche quelle che mangiamo. Gli alimenti, infatti, rappresentano circa il 20-30% della nostra assunzione di liquidi e ce ne sono alcuni che contengono più acqua di altri. Una dieta mediterranea a base di verdure e frutta sicuramente aiuta a tenere alti i livelli di idratazione necessari per stare bene, soprattutto in estate.

È questo l’ingrediente fresco composto al 95% da acqua presente in tutte le insalate estive ottimo anche da solo come snack salutare

L’acqua costituisce circa il 70% del peso corporeo. Regola la temperatura corporea, elimina le tossine, trasporta l’ossigeno alle cellule e così via. Il consumo di frutta e verdura contribuisce ad aumentare il livello di acqua nel nostro corpo fornendogli liquidi supplementari, mantenendolo idratato e in salute. Ci sono verdure che contengono oltre il novanta per cento di acqua, ma una in particolare ne contiene il 95%: il Carosello Nero. È questo un ortaggio molto conosciuto e diffuso in Puglia, ma non solo, e presente ormai nei supermercati in tutta Italia. Cosa determina il suo grande successo?

95% di acqua e solo 30 calorie per 100 gr

Probabilmente lo abbiamo già incontrato sui banchi dei supermercati. È simile al cetriolo, ma il carosello è più dolce e più digeribile. È composto dal 95% di acqua e contiene circa 30 calorie per 100 gr di polpa. Per questo è tra quegli ingredienti ottimi nel prevenire l’insorgenza del diabete. Le varietà di questo ortaggio in commercio sono tante, riconoscibili nella forma (rotonda, allungata) e nell’aspetto (verde chiaro, striato, liscio), ma il gusto croccante e le proprietà rimangono le stesse. A temperatura ambiente il carosello dura circa 7 giorni. In frigorifero può essere conservato fino a 10 giorni. Il consiglio però è di mangiarlo il prima possibile per gustarne la croccantezza, preoccupandosi di estrarlo dal frigorifero almeno un’ora prima di consumarlo. È questo quindi l’ingrediente fresco composto al 95% da acqua presente in tutte le insalate estive e ottimo anche da solo come snack salutare.

Come si mangia il cetriolo pugliese

Il carosello è un prodotto buono e semplice che viene consumato da solo o in insalata. Si tende ad accompagnarlo tagliato a fette a prodotti come carne, pesce e formaggi dal sapore forte per bilanciarne il gusto e il contenuto in sale. Nelle insalate estive tagliato a cubetti, dona freschezza e sapore. Grazie al suo ridotto apporto calorico e al suo alto contenuto di acqua è ottimo come snack da consumare in spiaggia sotto l’ombrellone e nelle giornate calde.