Con l’avanzare dell’età il nostro corpo cambia e con lui anche la nostra salute. Ci sembra di essere subito più sensibili e facciamo attenzione a non ammalarci facilmente.

Abbiamo letto in precedenza che “bastano pochi grammi di questi alimenti per prevenire tumore al seno e obesità”. E abbiamo fatto tesoro di questa scoperta. E grazie ad un precedente articolo sappiamo che “per prevenire l’osteoporosi basta questo gustoso alimento ricco di potassio”. Ma come fare per gestire bene colesterolo e menopausa? Anche questa volta scopriremo dei consigli utili che ci permetteranno di vivere al meglio.

È questo l’infallibile metodo per tenere sotto controllo il colesterolo anche in menopausa

La menopausa è un traguardo molto importante nella vita di una donna. Sia a livello fisico che psicologico. E porta con sé alcuni cambiamenti o problemi di salute spesso poco piacevoli. Infatti ci chiediamo: come possiamo fare per non far aumentare il colesterolo?

Secondo un recente studio, in questo periodo della nostra vita è fondamentale controllare l’alimentazione. Dovremo imparare a mangiare con regolarità pesce e verdure condendo il tutto solo con oli vegetali. Bisognerà ridurre il consumo di zuccheri e preferire cereali integrali aumentando così anche l’assunzione di fibre. Formaggi e carni grasse dovranno essere drasticamente ridotti ed in questo modo raggiungeremo il nostro peso forma ideale.

È questo l’infallibile metodo per tenere sotto controllo il colesterolo anche in menopausa. Con piccole accortezze riusciremo a vivere bene e in salute.

L’importanza del movimento

Come detto poco fa, è fondamentale raggiungere e mantenere il proprio peso forma. Proprio per questo è consigliabile fare sport con regolarità. Non dovremo diventare degli sportivi a tutti gli effetti. Basterà solo mezzora di esercizio fisico per almeno 4 volte a settimana. In questo modo riusciremo ad avere uno stile di vita sano che, insieme ad una corretta alimentazione, ci permetterà finalmente di tenere a bada il colesterolo.