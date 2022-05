Uno dei modi più classici per celebrare il weekend è andare a cena con gli amici. In questa occasione, la pizza è la scelta che mette d’accordo tutti. Non per nulla, questo piatto della tradizione napoletana ha conquistato il mondo intero, anche nella versione focaccia.

Purtroppo, però, mangiare pizza tradizionale alla sera potrebbe dare qualche problema di digestione e di gonfiore. Inoltre, se mangiata troppo tardi, è facile che resti sullo stomaco procurandoci un brutto mal di pancia. Il problema potrebbe derivare dall’impasto poco lievitato o da una masticazione poco accurata. Chiediamoci anche cosa scegliamo come condimento per la nostra pizza, ricordandoci che ci sono cibi che è meglio non abbinare per la nostra salute.

Se non vogliamo avere problemi, è questo l’impasto per pizza più leggero e privo di glutine che potrebbe darci meno problemi nella digestione. Poiché solitamente le farine senza glutine tendono a non lievitare, impareremo come ottenere una lievitazione perfetta anche in questi casi. Ci sorprenderemo della bontà di questa ricetta e non sentiremo la differenza con la pizza casalinga tradizionale né con quella del ristorante. Ma vediamo come preparare l’impasto.

È questo l’impasto per pizza più leggero e digeribile, senza glutine e da gustare senza rimpianti, ed ecco come farlo lievitare perfettamente

Le farine con glutine, a differenza di quelle che ne sono prive, hanno un potere lievitante forte. Infatti, sono capaci di produrre la cosiddetta maglia glutinica, in grado di trattenere l’anidride carbonica necessaria alla lievitazione. Questa caratteristica rende l’impasto morbido e leggero all’apparenza.

Al contrario, farine senza glutine non hanno la capacità di diventare elastiche. Questa mancanza, però, può essere risolta non lavorando l’impasto. Se ci stiamo chiedendo come, è arrivato il momento di scoprirlo. Per la nostra ricetta useremo 2 tipi di farina, di grano saraceno e di riso. Otterremo senza fatica un impasto soffice, gluten-free, ma soprattutto dal sapore ottimo.

La preparazione

Per l’impasto della nostra pizza ci serviranno:

230 g di farina di riso integrale; 100 g di farina di grano saraceno; 40 g di amido di mais; 5 g di lievito di birra secco; 2 cucchiaini di sale; 1 cucchiaio d’olio; ½ cucchiaino di miele.

Iniziamo sciogliendo il lievito in 200 ml di acqua tiepida e uniamo il miele. L’acqua non deve essere troppo calda per non rischiare di uccidere il lievito. In un’altra ciotola uniamo le farine e l’amido. A quel punto, aggiungiamo a filo l’acqua col lievito e mescoliamo affinché l’impasto sia amalgamato. Lasciamolo lievitare per 3 ore nella ciotola stessa all’interno del forno spento.

Trascorso questo tempo, l’impasto dovrebbe essere raddoppiato. Aggiungiamo il sale e l’olio d’oliva e mescoliamo, poi lasciamo a lievitare coperto da pellicola per 2 ore. Dopo potremo creare la nostra pizza e infornarla senza condimento per 10 minuti, poi terminare la cottura.

