Le temperature stentano ancora a farci respirare appieno il profumo della primavera appena iniziata eppure c’è un ambito che non ha voglia di attendere oltre.

Ci riferiamo, ovviamente, ai trend della moda e del make up che, già da qualche giorno, riempiono vetrine e sponsorizzazioni sui social.

Soprattutto in fatto di bellezza e tutto ciò che ne consegue, le influencer sono già in allerta.

Non soltanto per quanto riguarda i prodotti destinati ad assicurare il superamento a pieni voti della prova costume.

Basta infatti dare un’occhiata ai principali social network per notare, senza neanche faticare troppo, quale prodotto di bellezza stia occupando la scena. Si tratta di un particolare tipo di eyeliner, che ormai vediamo praticamente agli occhi di tutte.

Infatti, è questo l’eyeliner che tutte vogliono e del quale non riusciremo più a fare a meno nei prossimi mesi.

Gli occhi sono lo specchio dell’anima

Spazio agli occhi, ma senza esagerare.

È questo il trend e il motto per il make up primavera/estate di quest’anno.

Look piuttosto naturali e poco stratificati per favorire un effetto “il trucco c’è ma non si vede”.

Sopracciglia sempre ben definite, del leggero blush e un ritorno alla ribalta del lip gloss effetto specchio.

Questi sono alcuni dei capisaldi di cui tenere conto se vogliamo essere davvero glamour e in linea con i dettami della moda.

Per quanto riguarda gli occhi, invece, spazio alla fantasia ma mantenendo la semplicità di un trucco grafico ma essenziale.

Per ottenere questo effetto l’unico nostro alleato non può che essere proprio l’eyeliner.

Che sia in penna, con punta morbida o in feltro, imparare a padroneggiare questo prodotto perfetto per esaltare qualsiasi sguardo è fondamentale. Anche perché ormai tutte le vip non indossano altro.

È questo l’eyeliner che tutte vogliono e che sta spopolando tra star e influencer, già un must di primavera ed estate

Ciglia extra-lunghe e occhi esaltati da giochi di linee tracciati con una sapiente mano di eyeliner, ma non uno qualsiasi.

A spopolare, infatti, è un particolare tipologia.

Ci riferiamo agli eyeliner “liberi”, in cialda, da utilizzare tipo acquerelli e, ovviamente, nei colori più disparati.

A prevalere saranno sicuramente i toni pastello come il lilla, il giallo tenue, il verde pistacchio ed il rosa pallido. Non mancano, però, le proposte un po’ più “strong”, come il blu elettrico, il rosso ed il verde acceso, nonché i toni “fluo” e shocking.

Basterà, poi, una passata di mascara e dei toni labbra leggeri per essere glamour senza esagerare, sdrammatizzando qualsiasi età o outfit.

Servirà solo un po’ di pratica e di fantasia.

Approfondimento

Non serve il lifting per cambiare lo sguardo ma questi 4 modi diversi di applicare l’eyeliner