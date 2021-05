Ogni nazione ha le proprie specificità culinarie. In Italia sono la pasta e la pizza, in Inghilterra roast beef e fish and chips, in Messico tacos e tortillas. Ma c’è un ingrediente dalle incredibili proprietà che è consumato ovunque nel Mondo. Si tratta del riso. È questo l’alimento sano e digeribile più consumato al mondo ed incredibilmente versatile per preparazioni dolci e salate. Il riso è largamente presente in ogni cucina di ogni casa nel mondo, è un alimento sano e digeribile, poco costoso e adatto ad ogni tipo di preparazione, sia dolce che salata.

Il riso è un cereale della famiglia delle graminacee. Il suo primo utilizzo si ricolloca in Asia dove si attesta che era consumato già 10.000 anni fa. Dopodiché si diffuse in Grecia e poi nel resto d’Europa grazie all’adattabilità delle sue piantagioni a vari climi e terreni e alla sua facilità di coltivazione.

Le proprietà del riso

Il riso è un alimento ricco di proprietà benefiche per il nostro organismo. È altamente digeribile, questo lo rende l’alimento più consumato al mondo. Si stima che più della metà della popolazione mondiale consumi riso abitualmente. Ha delle proprietà disintossicanti ed ha una buona quantità di proteine vegetali, che sono fondamentali per il nostro organismo. Queste proteine vegetali sono prive di glutine, rendendo questo un alimento ideale anche per chi soffre di celiachia. Grazie alle sue proprietà, inoltre, il riso regola l’intestino e la flora intestinale.

Gli usi in cucina

Il riso è un alimento ampiamente utilizzato in cucina grazie alla sua versatilità e adattabilità in tantissime preparazioni. Ne esistono tantissime varietà più o meno aromatiche, ognuna con le proprie caratteristiche. Oltre ad essere utilizzato al suo stato naturale, la farina di riso viene utilizzata per preparare noodles orientali, dolci e tanti altri tipi di pietanze. In Italia si usa prevalentemente nei risotti. Invece, in molti altri paesi viene utilizzato come contorno, in bianco. In America Latina, infine, si usa per preparare dei dolci tipici come l’arroz con leche, un dolce a base di riso e latte e aromatizzato con zucchero e cannella.