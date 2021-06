Acqua e fibre sono i principali costituenti di questo comunissimo ma delizioso frutto. La mela è un frutto nobile che veniva coltivato già nell’antica Grecia, simbolo della dea Afrodite. Gustosa e dissetante, è anche un toccasana per la nostra salute.

Ed è questo l’alimento da consumare assolutamente se si soffre di colesterolo alto e diabete, ideale anche per contrastare le rughe

Ricca di acqua, fibre, sali minerali e proteine, è un alimento ideale a tutte le età a partire dallo svezzamento dei bambini ad arrivare agli anziani grazie alle proprietà antiossidanti che aiutano l’organismo a rimanere giovane.

È un alimento davvero polivalente, infatti ci aiuta a contrastare il diabete e a tenere a bada i livelli di colesterolo nel sangue, ma è anche un ottimo antidepressivo. Oltre ad essere un forte disintossicante, in quanto la presenza di pectina ci aiuta ad eliminare dal nostro corpo i metalli pesanti. Ma ci aiuta anche a sbiancare i denti e a combattere il senso di fame, favorisce la digestione e combatte la stipsi e la diarrea.

Di mele ne esistono numerose varietà dalla golden, alla mela annurca, la pinklady, la stark, la granny smith, la mela cotogna. Con le mele è possibile creare delle deliziose torte, come questa. d ecco Una torta di mele da leccarsi i baffi, gustosissima e insolita che piacerà proprio a tutti.

Curiosità

Dunque un alimento dalle innumerevoli proprietà benefiche per la salute. Sappiamo che dovremmo consumarne almeno una al giorno, come dice detto “una mela al giorno toglie il medico di torno”.

Ma la verità è che le proprietà più benefiche di questo alimento sono contenute all’interno della buccia, ricca di antiossidanti come flavonoidi e vitamina C che ci proteggono dall’ attacco dei radicali liberi, rallentando così anche l’invecchiamento e la comparsa delle rughe. Pertanto è sconsigliato sbucciare questa delizia, il consiglio è invece quello di immergerla in acqua e bicarbonato per eliminare ogni traccia di pesticida, fungicida e cera.

