Molti di noi si sono appassionati di pasticceria e di panificazione durante gli ultimi mesi. Questa antica arte ci dà la possibilità di sperimentare e di creare dolci deliziosi, ma la sperimentazione deve sempre seguire delle regole se vogliamo evitare disastri.

Oggi vogliamo parlare del perchè è questo semplice ingrediente è il trucco dei pasticceri per ottenere delle torte soffici come una piuma e perfettamente lievitate.

Un ingrediente spesso sottovalutato

Molto spesso nelle ricette di dolci e torte si parla semplicemente di usare lo zucchero bianco, ovvero il saccarosio.

Questo ingrediente indispensabile poi può essere sostituito con alternative meno caloriche ma è praticamente indispensabile nella pasticceria classica.

Però non si tratta dello zucchero migliore per i nostri dolci e le nostre torte perchè ha un peso e una struttura del granello che potrebbe non permettere ai dolci di lievitare.

Per questo motivo dovremmo sempre usare lo zucchero a velo, che ha un peso inferiore e si amalgama meglio nei nostri impasti. Spesso questo ingrediente si usa solo per glassare o per decorare i nostri dolci ma in realtà ha mille altre possibilità in cucina.

È questo ingrediente sottovalutato il trucco dei pasticceri per ottenere delle torte soffici come una piuma e perfettamente lievitate

I migliori chef non lo dicono ma quasi sempre usano lo zucchero a velo per ottenere risultati impeccabili e dolci perfetti.

Se useremo lo zucchero a velo al posto dello zucchero semolato le nostre torte lieviteranno meglio e lo zucchero si amalgamerà più uniformemente all’impasto.

Lo zucchero a velo è perfetto anche nelle creme e nei dolci al cucchiaio

Ma non possiamo usarlo solo per le nostre torte, lo zucchero a velo è perfetto anche nelle creme e nei dolci al cucchiaio.

Per esempio se faremo il tiramisù con questa ricetta sostituendo lo zucchero verrà ancora più buono e spumoso.