Ognuno ha le proprie abitudini a colazione. C’è chi preferisce il caffè, chi una bella tazza di tè. Chi invece, soprattutto i più piccoli, inizia sempre la giornata con un’abbondante porzione di latte e biscotti. Molti però hanno l’abitudine di bere il latte, sia caldo sia freddo, in un bicchiere di vetro. Esiste però un valido motivo per preferire invece di bere il latte in una tazza di ceramica, e riservare i bicchieri di vetro ad altri usi.

È questo il vero motivo per cui non si dovrebbe mai bere il latte nel bicchiere di vetro.

I bicchieri possono assumere l’odore del latte

Bere il latte nel bicchiere di vetro può avere diverse controindicazioni. Soprattutto se preferiamo il latte caldo, il vetro rischia di farlo raffreddare troppo velocemente, o al contrario, di scottarci se lo abbiamo lasciato troppo tempo nel microonde, a differenza di una tazza di ceramica dotata di manico. Ma il vero problema è un altro. È questo il vero motivo per cui non si dovrebbe mai bere il latte nel bicchiere di vetro: i bicchieri rischiano di assumere l’odore del latte.

Meglio utilizzare una tazza

Non è certamente piacevole rilevare un odore estraneo in un bicchiere di vetro quando stiamo per bere un sorso d’acqua fresca. Utilizzare dei bicchieri di vetro per bere il latte potrebbe compromettere i bicchieri, perché l’odore del latte è difficile da rimuovere, anche utilizzando la lavastoviglie. Se siamo soliti bere il latte nei bicchieri di vetro, col tempo questi potrebbero assumere un cattivo odore. Meglio, quindi, o lavare i bicchieri immediatamente dopo averli usati per bere qualsiasi cosa che non sia acqua, oppure riservare alle bevande più ‘odorose’ un bicchiere apposito. Ma l’alternativa più semplice è quella di utilizzare invece una tazza di ceramica per bere il latte.

Approfondimento

A proposito di bicchieri, ma perché l’ultimo bicchiere della serata si chiama ‘bicchiere della staffa’? Ecco svelate le origini di questo curioso modo di dire.