Per una dieta salutare, è indispensabile mangiare della verdura fresca ogni giorno. Sfortunatamente, il tempo di preparazione delle verdure è spesso proibitivo se siamo di fretta. Anche preparare una semplice insalata può portarci via troppo tempo se dobbiamo cominciare da zero. L’insalata è anche uno dei preparati più difficili da conservare per più di un giorno, e proprio per questo a volte non la consumiamo spesso come dovremmo.

Ma esiste una soluzione. C’è un metodo geniale per avere un’insalata quasi pronta che si conserva per molti giorni e che possiamo completare in pochi secondi.

È questo il trucco semplicissimo a cui molti non pensano per risparmiare un sacco di tempo e scocciature affettando gli ingredienti per l’insalata.

Due passaggi semplicissimi per risparmiare tempo

Il trucco per avere l’insalata quasi pronta è in due passaggi. Per prima cosa, affettiamo in anticipo tutti gli ingredienti. Possiamo farlo a mano, oppure utilizzare degli elettrodomestici appositi. Possiamo anche comprare al supermercato gli ingredienti già affettati.

Tutto sta nel metodo di conservazione.

Il trucco per conservare meglio gli ingredienti

Per conservare gli ingredienti per diversi giorni, e averli già pronti e affettati quando vogliamo comporre la nostra insalata, esistono due regole importanti. La prima è quella di conservare ogni ingrediente in un contenitore apposito con tappo. Da una parte le carote, dall’altra i pomodori, dall’altra la lattuga etc. Non mischiamoli per evitare che vadano a male prima. La seconda importantissima regola se vogliamo conservare l’insalata per diversi giorni è quella di non condirla. Possiamo preparare una vinaigrette come condimento da usare in un secondo momento, ma se dobbiamo conservare l’insalata per diversi giorni, il sale contenuto nei condimenti rischierebbe di compromettere le nostre verdure.

Esiste anche un terzo trucco: congelare alcuni degli ingredienti. Ecco il semplice trucco per conservare l’insalata e averla sempre pronta.