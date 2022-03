Se condividiamo la nostra casa con un amico felino, ci saremo sicuramente chiesti come se la caverebbe il nostro gatto se provassimo a portarlo fuori per una passeggiata. Portare un gatto al guinzaglio sta diventando sempre più comune ultimamente, non soltanto nelle città, ma anche nei centri più piccoli. Sono molti i vantaggi di abituare un gatto al guinzaglio: potremo farlo sfogare fuori senza che corra il rischio di finire sotto una macchina o di perdersi. E potrà fare esperienza di ambienti nuovi che altrimenti non avrebbe potuto esplorare. Ma come fare ad abituare il nostro gatto al guinzaglio? È questo il trucco più importante, un consiglio preziosissimo che dobbiamo seguire per fare in modo che l’addestramento vada liscio e senza traumi. Vediamo quale.

Prima assicuriamoci che il nostro gatto sia un buon candidato

Attenzione, perché non a tutti i gatti è possibile insegnare ad andare al guinzaglio. Se il nostro micio è molto timido, non ama essere toccato o preso in braccio, o ha subito dei traumi in passato, è probabile che non gli piacerà mai essere portato fuori. Altri gatti invece sono molto intraprendenti e non vedono l’ora di mettere il muso fuori casa. Ma ecco come abituarli al guinzaglio in sicurezza.

È questo il trucco più importante per abituare in fretta il gatto al guinzaglio senza traumi e senza spaventarlo

Il trucco più importante è quello di abituare il gatto al guinzaglio per gradi e assolutamente prima al chiuso. Questo vale quando cerchiamo di insegnare qualsiasi comportamento nuovo a un animale, ma in particolare per i gatti, che a differenza dei cani, non sono facilmente addestrabili.

È fondamentale procedere per gradi

Se cerchiamo di mettergli il guinzaglio per la prima volta e uscire subito di casa, è quasi garantito che il gatto non reagirà bene. Troppi stimoli nuovi tutti insieme. Il segreto per insegnargli senza traumi e molto in fretta è andare per gradi e cominciare dentro casa. Mettiamogli prima la pettorina. Dopo qualche minuto, mettiamo il guinzaglio, ma senza farlo andare in tensione. Poi cominciamo a seguire il gatto al guinzaglio dove vuole andare lui. Solo come ultimo passaggio lo guideremo noi dove vogliamo che vada, con il guinzaglio in tensione. Ogni passaggio va fatto soltanto quando il gatto si trova a suo agio con quello precedente.

Cominciamo dentro casa

Dobbiamo prima abituare il gatto al guinzaglio dentro casa e quando l’ambiente è tranquillo. Solo dopo potremo cominciare a fare brevi passeggiate all’esterno, controllando che il gatto non si senta mai minacciato e impaurito. Poco per volta, potremo fare passeggiate sempre più lunghe.

