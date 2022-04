Reperibili tutto l’anno, le patate fanno parte di quegli alimenti indispensabili che tutti amano e con i quali si possono preparare i piatti più svariati. Per la scienza, le patate prendono il nome di Solanum tuberosum e sono classificate come tuberi amidacei appartenenti alla famiglia delle Solanaceae e originari dell’America Centrale.

Ricche di carboidrati, soprattutto amidi, le patate favorirebbero il buon funzionamento dell’intestino e controllerebbero l’assorbimento di colesterolo e zuccheri secondo alcuni esperti. Inoltre, tra i tanti benefici, favorirebbero il buon funzionamento del metabolismo. Le bucce delle patate sembrerebbero aumentare le difese antiossidanti dell’organismo. Oltre ad aiutare a combattere infiammazione e infezioni.

Non solo ricche di proprietà ma anche golose per il palato

Grazie alla bontà e alla versatilità di questo prezioso prodotto della terra ci si potrà sbizzarrire in cucina, creando dei piatti facili e appetitosi. Ecco, ad esempio, i golosissimi medaglioni di patate e funghi per appetitosi momenti di gusto. Come resistere, poi, alle classiche patatine fritte? Una vera prelibatezza che molto spesso, però, viene rovinata dall’eccessivo quantitativo di olio utilizzato per friggerle. A tal proposito, ecco come avere patatine sempre croccanti fuori e morbide dentro in un lampo, senza far assorbire troppo olio. Ovviamente, questi sono solo alcuni spunti, ma basta cercare sul web per trovare le ricette più svariate, facili e veloci per cucinare le patate alla perfezione. Per questo motivo, è sempre utile averne una scorta in casa.

Una volta acquistate, le patate andranno conservate nel modo migliore, così da ritardare la comparsa di germogli.

Non tutti sanno che è questo il trucchetto semplicissimo per non far germogliare le patate e conservarle fresche più a lungo senza usare polveri antigermoglianti

Per preservare le patate ed evitare i germogli esistono diversi escamotage. Tra i rimedi naturali più efficaci troviamo sicuramente le mele. Un ottimo trucchetto delle nostre nonne che pare abbia risultati sorprendenti. Serviranno giusto un paio di mele da inserire in una cesta con le patate. L’etilene rilasciato dalle mele sembrerebbe inibire il processo di germogliazione. Dunque, è questo il trucchetto semplicissimo per non far germogliare le patate.

Ovviamente, per conservarle al meglio bisognerà anche seguire alcune regole:

Innanzitutto, scartare le patate più rovinate e cuocerle subito. Poi, si consiglia di posizionare le patate in un luogo asciutto e con poca luce. Uno scantinato, ad esempio, andrebbe benissimo.

Evitare luoghi umidi e freddi.

Il contenitore è importante: meglio sceglierlo sempre ampio e aperto per far circolare meglio l’aria.

Quando eliminare i germogli?

Qualora le patate cominciassero a germogliare bisognerebbe eliminare i germogli, ma solamente poco prima di utilizzare le patate in cucina. Bisognerà, quindi, tagliare le protuberanze ma anche le parti più verdi. Se, invece, le patate si presentano particolarmente raggrinzite e con tanti germogli meglio buttarle via e non utilizzarle.

