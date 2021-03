L’uovo, l’ingrediente fondamentale di tante ricette dolci e salate. Un alimento preziosissimo presente da sempre nella trazione culinaria italiana. Al giorno d’oggi, però, sono sempre maggiori le persone alla ricerca di metodi per sostituire le uova nelle preparazioni.

I motivi sono molteplici. Per intolleranze, allergie ma anche per motivazioni etiche. Ad esempio, chi decide per un valore morale di seguire un piano alimentare vegano e quindi in totale assenza dell’alimento. E dunque cercare e trovare dei degni sostituiti delle uova non è un’impresa così facile.

Il ruolo principale delle uova nelle ricette, oltre alle sue caratteristiche e proprietà, è quello di amalgamare bene gli ingredienti.

Regalare all’impasto più fluidità e favorire la lievitazione delle pietanze. Quindi, il primo passo sarà quello di scovare prodotti che abbiamo le stesse funzioni.

Tuttavia, oggi sono sempre maggiori in modi in cui è possibile sostituire le uova in cucina. Una volta trovato l’alimento alternativo, però, resta da capire il rapporto tra le dosi dei due cibi. In questo caso, c’è un piccolo trucchetto approvato dagli chef che può essere sintetizzato in questo modo.

È questo il trucchetto geniale per sostituire le uova in cucina senza perdere tempo prezioso

Per sostituire le uova nelle ricette ed avere una certezza, quasi matematica, del successo finale, ecco uno schema da ricordare all’occorrenza.

Innanzitutto, è conveniente sapere che ad un uovo si può sostituire:

a) 1 cucchiaino di semi di lino più 3 cucchiaini d’acqua;

b) mezza banana matura schiacciata;

c) 40 g di mela grattugiata;

d) 4 cucchiai di yogurt di soia;

e) 2 cucchiai di fecola di patate più 2 cucchiai di acqua.

Dunque, basterà ricordarsi lo schema e procedere con le dosi e gli ingrediente giusti.

Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, si consiglia di leggere anche il seguente articolo: “4 trucchetti furbi per sostituire le uova nella pasta frolla e renderla eccezionale”. In pochi minuti, si potrà realizzare una pasta frolla eccezionale ma con la totale assenza di uova, provare per credere!