Quando la colonnina scende stabilmente sotto lo zero, l’importante è essere ben coperti. L’aria pura dopo una nevicata, ad esempio, è bellissima ma per poterla godere non dobbiamo essere infreddoliti. Ecco che è ancora più importante cosa indossiamo a contatto con la pelle piuttosto che maglioni e piumini. Il nostro corpo, infatti deve conservare la temperatura di 36/37° e non dobbiamo quindi perdere questo “microclima”. Quale tessuto scegliere allora per sentirci al caldo anche quando si va sottozero?

È questo il tessuto più caldo e morbido sulla pelle e non è la lana né il pile

Si tratta del Caldocotone perché raggruppa al contempo quattro caratteristiche: è un isolante termico, è morbido, traspirante e naturale. Si differenzia ad esempio dalla lana per la morbidezza. La lana, come risaputo, possiede una capacità isolante elevata sia dal freddo che dal caldo ed è un tessuto naturale. La lana, però, non ha la medesima morbidezza del cotone e molte volte pizzica a contatto con la pelle. Ci sono altri tessuti molto caldi come il pile ma quest’ultimo è pur sempre un tessuto sintetico pertanto non molto traspirante. Il Caldocotone invece racchiude in sé questi vantaggi ed in più è lavabile facilmente in lavatrice. È pertanto un ottimo materiale per l’intimo invernale, anche per chi scia o pratica sport. Essendo un tessuto traspirante, lascia passare l’aria e assorbe l’umidità. Il Caldocotone è, quindi, un’ottima soluzione per vestirsi in inverno senza sudare.

Cos’è il Caldocotone?

Come dice la parola si tratta di un tessuto in cotone di altissima qualità che subisce una particolare lavorazione tessile. Senza scendere in dettagli troppo tecnici, si parte da un tessuto di cotone con intreccio molto fitto, ossia interlock. Interlock è appunto l’altro nome con cui possiamo trovare indicato il Caldocotone. Questa trama fitta viene poi lavorata ulteriormente con un processo che si chiama garzatura. Quest’ultima consiste nel tirare il pelino che forma la trama del tessuto, creando delle microcamere nella tela. Questa tecnica rende ancor più morbido e traspirante il tessuto, contribuendo a formare “una camera” isolante. Potremmo pensare al Caldocotone come una finestra con il doppio vetro che isola l’interno dalle temperature gelide.

Altri vantaggi del Caldocotone

Il Caldocotone è ipoallergenico e quindi viene utilizzato anche per le tutine e ghettine dei neonati. Inoltre essendo un tessuto a trama fitta è molto resistente sebbene molto morbido. In tempi di rincari dell’elettricità, il Caldocotone ci permette di non utilizzare l’asciugatrice, dato che si asciuga molto rapidamente. Se le temperature calano vertiginosamente, è questo il tessuto più caldo e morbido sulla pelle e non è la lana né il pile.