La pasta è il piatto principale della nostra cucina mediterranea, noi italiani non riusciamo proprio a rinunciarci mentre tutto il resto del mondo ce l’invidia.

Senza un buon condimento o un sugo gustoso e sfizioso però, la pasta non renderebbe giustizia all’impegno profuso nel realizzare il piatto.

Il sugo è un condimento fondamentale poiché se vogliamo stupire i nostri ospiti serve qualcosa di originale e gustoso.

Tralasciando il solito sugo di pomodoro o il classico ragù, parleremo di un condimento sfizioso e ricco di sapore a cui sarà impossibile resistere.

Per preparare questo straordinario condimento avremo semplicemente bisogno di 500 g pomodorini, 200 g di sedano bianco ed una cipolla.

Procediamo sbucciando e tritando la cipolla, poi tagliamo a cubetti i nostri pomodorini, laviamo e tagliamo a pezzettini anche il sedano.

Dopo di che dovremo solo più mettere tutti questi ingredienti nel nostro mixer, aggiungendo ad essi 200 ml di brodo vegetale freddo.

Quest’ultimo darà un tocco in più al nostro sugo che diventerà più saporito e renderà il piatto più gustoso.

Mettiamoci ancora un filo di olio, del sale e del pepe a nostro piacimento, a seconda dell’intenzione di realizzarlo più o meno gustoso.

Procediamo poi frullando il tutto fino ad ottenere un composto completamente omogeneo, basteranno soltanto pochi minuti.

Infine non dovremo far altro che metterlo in pentola a cuocere per pochi minuti, cuocere la pasta, unire il tutto ed amalgamare gli ingredienti.

Per un tocco più fresco possiamo aggiungere a piacimento ancora un goccio di olio e dell’origano fresco.

Otterremo un primo piatto leggero, sfizioso, salutare e rinfrescante, i nostri ospiti non potranno fare a meno di leccarsi i baffi per la bontà.

È questo il sugo dell’estate che sta spopolando perfetto per stupire i nostri ospiti, bastano ingredienti davvero semplici per creare qualcosa di sensazionale.

Conservazione

Possiamo anche prepararne un maggiore quantitativo, in caso volessimo conservarne un po’ per l’inverno.

Una volta che il nostro sugo si sarà completamente raffreddato basterà semplicemente versarlo in un contenitore adatto al congelamento.

Quando sarà il momento di utilizzarlo dovremo ricordarci di toglierlo dal freezer alcune ore prima di consumarlo.

In questo modo si potrà scongelare lentamente mantenendo il suo originale gusto, come appena preparato.

Diversamente subirà dei forti sbalzi termici dati dal fuoco che farà perdere il gusto originale del pomodoro fresco.

Approfondimento

