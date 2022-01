È questo il sensazionale impacco home made per accelerare la crescita dei capelli già in poche applicazioni

A quante sarà capitato. Andare dal parrucchiere con l’idea della solita piega e, trascinate dall’entusiasmo, decidere invece per un taglio netto e deciso.

Del resto, le proposte moda di quest’anno sono davvero sfiziose.

Proprio come questo taglio di capelli, compromesso perfetto tra lungo e corto, che spopolerà nel 2022 ringiovanendo proprio tutte.

Inoltre il periodo invernale, in cui i capelli hanno bisogno di tanta cura, è l’ideale per concedersi una coccola in più.

Fatto sta che il rischio più grande è quello di tornare a casa, guardarsi allo specchio e rendersi conto di aver fatto un grave errore.

Con questo taglio proprio non ci riconosciamo, non riusciamo a farci l’occhio e si piangono calde lacrime.

A questo punto non restano che due soluzioni: extension o pazienza.

Le prime ovviamente sono una soluzione veloce ma spesso costosa, soprattutto se vogliamo un lavoro ben fatto. Alla pazienza invece possiamo dare una mano.

Qualche accortezza in più

Iniziamo col dire che i miracoli, almeno in quest’ambito, sono piuttosto rari.

Ci sono però alcune accortezze che possono favorire una crescita più veloce del capello. Una prima cosa a cui far attenzione è il benessere del capello stesso, evitando lo stress in eccesso.

Per questo, per quanto possibile, sarebbe preferibile evitare ferri, piastre e getti d’aria troppo calda e troppo ravvicinati. A maggior ragione, con il gelo ed il vento di questi giorni sarà importante nutrire la chioma. Per capelli secchi e sfibrati allora ecco la strepitosa maschera fai da te rinforzante pronta in 5 minuti.

Attenzione anche al modo in cui ci spazzoliamo i capelli, evitando nella fretta strattonate e sfregamenti eccessivi.

È fondamentale ricordarsi di utilizzare se possibile prodotti privi di siliconi e tamponare con delicatezza la chioma bagnata. Procediamo poi al nostro solito styling, magari non prima di aver applicato un buon termo-protettore.

È questo il sensazionale impacco home made per accelerare la crescita dei capelli già in poche applicazioni

Un’ulteriore mano in questo senso può arrivarci anche da alcuni prodotti che potremmo già avere in casa.

È questo il sensazionale impacco home made per accelerare la crescita dei capelli già in poche applicazioni. Serviranno olio d’oliva, olio di ricino e olio di rosmarino.

Quest’ultimo possiamo prepararlo anche in casa, con del semplice olio d’oliva.

Inseriamo nella bottiglia 3 o 4 rametti di rosmarino e lasciamo riposare per qualche giorno, sarà ottimo anche in cucina!

Uniamo 3 cucchiai di olio d’oliva, 2 di olio di ricino e 3 di olio di rosmarino. Distribuiamo il composto sulle le lunghezze e con le mani impregnate massaggiamo la cute.

Applichiamo della pellicola trasparente e lasciamo agire per circa 30 minuti, procediamo poi con il solito lavaggio.

Questo trattamento andrà ripetuto una volta alla settimana e già dal primo mese vedremo straordinari risultati.

Non solo capelli visibilmente allungati ma anche nutriti e lucidi.