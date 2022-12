È questo il segreto per cucinare le lenticchie senza ammollo per l’ultimo dell’anno in meno tempo!

Il segreto per cucinare le lenticchie-INRA DIST from France, CC BY 2.0, attraverso Wikimedia Commons

Le lenticchie a Capodanno raramente possono mancare. In alcuni casi, però, le lunghe tempistiche di cottura possono essere un problema. Soprattutto se, a causa di impegni vari, non avete tutto il giorno di tempo per cucinare. Ecco il trucco per fare più in fretta.

La sera di Capodanno, se avete scelto di invitare gli amici a casa, sicuramente vi occuperete del menù. Il cenone di fine anno è, infatti, una tradizione. Certo, qualcuno potrà aiutare portando qualcosa, magari degli antipasti già pronti. Ma dovrete occuparvi delle portate principali, che vanno servite calde e appena pronte.

Tra queste non potranno mancare le lenticchie, legumi tradizionali che, serviti l’ultimo dell’anno, sono di buon augurio. Può essere un guaio però, la lunga preparazione dei legumi, che richiedono ore di ammollo e cottura. Magari perché non avete tutta la giornata di tempo per starvi dietro. Ecco il trucco per fare prima.

La varietà umbra

Potete accorciare i tempi e, di conseguenza, arrivare al cenone senza ansia, con le lenticchie già pronte. E potete farlo grazie a un piccolo segreto, che concerne la scelta della giusta varietà di legumi. Dovrete infatti optare per lenticchie umbre. Questa varietà di legumi non ha bisogno dell’ammollo per cui riduce i tempi di preparazione. Inoltre, le dimensioni delle lenticchie umbre sono più piccole e la loro buccia è sottile e tenera. Queste particolari caratteristiche aiutano a diminuire i tempi di cottura.

Dunque, attenzione alla varietà del legume: è questo il segreto per cucinare le lenticchie in meno tempo! Le lenticchie umbre possono essere facilmente acquistate presso le corsie dedicate ai legumi dei supermercati più forniti. Ecco come procedere alla loro preparazione e cottura.

Preparazione e cottura veloce

Grazie alla varietà umbra potete cucinare le vostre lenticchie omettendo, come detto, i lunghi tempi dell’ammollo. Dovrete pulirle sciacquandole in acqua fredda corrente, quindi gettarle in pentola, aggiungendo dell’acqua che le ricopra di poco. Potete anche aggiungere un soffritto di verdure o delle spezie. Dovete quindi mettere il coperchio e cuocere per 40 minuti, un tempo nettamente inferiore a ore di ammollo e cottura. Potrete quindi stare tranquilli, con le vostre lenticchie subito pronte per l’ultimo dell’anno.

È questo il segreto per cucinare le lenticchie anche della varietà egiziana

Se per caso non riusciste a trovare la varietà di lenticchie umbra, potete puntare su un’altra in sostituzione. Si tratta di quella egiziana, ovvero delle lenticchie rosse. Queste sono molto facili da scorgere al supermercato, quando si va a fare la spesa. Non hanno la buccia e si prestano perfettamente alla cottura senza ammollo. Sono pratiche da cuocere e in tempi ridotti.