La frittata è una ricetta semplicissima che ci salva in tante occasioni. Che sia una cena o un aperitivo è sempre una valida alternativa ai secondi di pesce e carne.

Essa ha il vantaggio di poter essere preparata seguendo i propri gusti e la propria fantasia. Infatti oltre alle uova ed un pizzico di sale che sono la base poi è possibile aggiungere gli alimenti più svariati: verdure, ortaggi, ma anche salumi e formaggi, insomma è solo una questione di gusti.

Mai più frittata pesante e indigesta

La frittata però molte volte risulta indigesta ed anche difficile da girare durante la cottura. Infatti capita spesso di combinare non pochi disastri durante questa operazione, o addirittura capita di bruciarla.

Molte volte a renderla indigesta è proprio la tipologia di cottura, infatti la frittura appesantisce il piatto. Tuttavia, oggi vogliamo proporre un metodo di cottura alternativo che renderà la frittata meno indigesta.

Cottura al forno

La cottura al forno è una valida soluzione, inoltre, la frittata al forno è una preparazione che lascerà davvero i commensali senza parole per la sua morbidezza ed il suo gusto, nonché per la sua altezza. Essa, inoltre, ci facilita la vita in quanto richiede davvero pochi minuti di preparazione ed ha il vantaggio di non doverla girare.

È questo il segreto dei migliori chef per una frittata gustosa e soffice ma leggerissima che in pochi minuti ci salverà la cena

Per una frittata al forno da leccarsi i baffi ci sono alcuni accorgimenti da seguire.

Scegliere in primis gli ingredienti che preferiamo, come ad esempio parmigiano, pancetta, zucchine, asparagi.

Il segreto che pochi conoscono per una frittata alta e soffice è dividere i tuorli, a cui uniremo tutti gli ingredienti che abbiamo scelto, dagli albumi, che invece monteremo a neve fermissima. Questo perché montando a neve gli albumi la frittata risulterà più alta e spumosa.

Dopo aver fatto ciò, unire i tuorli e gli albumi e mescolare delicatamente.

Ungere una teglia con un filo d’olio, oppure rivestire la teglia con della carta da forno e versare il composto all’interno. Infornare per 10 /12 minuti in forno preriscaldato a 190 °C, in modalità ventilata. La nostra frittata è pronta per essere gustata.

