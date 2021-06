La pasta frolla è un caposaldo della pasticceria, una preparazione semplice a base di uova, zucchero, farina e burro. Un composto fragrante, soffice e che si presta alla preparazione di numerosissime ricette, crostate, biscotti, pie.

Oltre a quella classica ne esistono tante varianti senza glutine, senza lattosio, senza burro, alle nocciole, alle mandorle e addirittura all’acqua o all’olio.

La pasta frolla è una preparazione semplice, che sembra essere nata a Venezia intorno all’anno 1000. Per prepararla non sono richieste particolari doti culinarie, ma bisogna prestare attenzione a qualche piccolo dettaglio. Per tutti i segreti per una pasta frolla perfetta è possibile cliccare qui.

È questo il segreto che pochi conoscono per una pasta frolla friabilissima fatta in casa ma da fare invidia a quella di pasticceria

Il segreto di oggi risiede nello svelare che la tanto amata frolla è resa friabile dai tuorli e dal burro, mentre lo zucchero e l’albume la rendono croccante. Ma anche la farina gioca un ruolo chiave, infatti una farina debole come la 00 la rende più friabile, mentre utilizzare una farina 0 significa ottenere un impasto più elastico e meno friabile.

Consigli utili

Mentre, il calore è un acerrimo nemico di questa preparazione. Il burro tende infatti a sciogliersi e l’impasto risulterà difficile da stendersi e continuerà a rompersi come sabbia, in questo caso la frolla sarà impazzita.

Tuttavia, se questo dovesse verificarsi non c’è da preoccuparsi in quanto basterà mettere all’interno dell’impasto 2 cucchiai di acqua ghiacciata e mescolare.

Un trucchetto per evitare di riscaldare troppo l’impasto è quello di lavarsi le mani in acqua fredda per qualche minuto prima di impastare ed amalgamare gli ingredienti solo con i polpastrelli senza utilizzare il palmo della mano.

La pasta frolla può essere conservata in frigo per qualche giorno avvolta in un foglio di pellicola trasparente. Oppure si può conservare in freezer e scongelarla all’occorrenza a temperatura ambiente, avendo cura di impastarla quando è ancora fredda, ma morbida.

Dunque, è questo il segreto che pochi conoscono per una pasta frolla friabilissima fatta in casa ma da fare invidia a quella di pasticceria.