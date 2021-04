Un secondo piatto che per la sua raffinatezza e il suo sapore estremamente delicato lascerà gli ospiti a bocca aperta.

Il salmone è un pesce particolarmente ricco di omega 3 e grassi buoni che fanno bene al cuore. Le sue carni sono delicate e si prestano bene alla realizzazione di piatti semplici, ma raffinati. Come nel caso di questa squisita ricetta.

Salmone in crosta di patate

È questo il secondo piatto di pesce perfetto in ogni occasione che si prepara in 15 minuti e che sbalordirà gli ospiti per il suo gusto molto raffinato.

Per la realizzazione di questo piatto è possibile anche scegliere dei filetti di salmone decongelato, per una variante ancora più economica. Grazie alla copertura di patate la carne del salmone rimarrà ancora più tenera e succosa. L’aggiunta di qualche fogliolina di timo e maggiorana daranno al piatto un tocco di raffinatezza.

Ricetta per 4 persone

1 kg di filetti di salmone;

4 patate;

sale e pepe q.b.;

2 rametti di maggiorana e timo.

Procedimento

Pulire il salmone da eventuali lische senza rompere il filetto, magari aiutarsi con una pinzetta. Sciacquare i filetti e tamponarli con della carta assorbente. Riporre i filetti su una teglia da forno foderata con carta forno.

Intanto pelare le patate e tagliarle a fettine sottili. Metterle in acqua bollente e sale e sbollentarle per 4/5 minuti. Scolarle ed asciugarle, facendo attenzione a non romperle.

Aggiungere ai filetti di salmone un filo d’olio, fare uno strato di patate su ogni filetto e mettere sale e pepe q.b. e un misto di foglioline di timo e maggiorana. Fare un secondo strato di patate e condire come prima.

Cuocere in forno già caldo a 180° C per 20 minuti. A fine cottura passare il forno alla modalità grill e cuocere per almeno 5 minuti finché le patate saranno dorate e con crosta.

I segreti per un piatto da chef

Evitare di sbollentare eccessivamente le patate. Non cuocere i filetti troppo in anticipo altrimenti si perderà tutta la croccantezza.

Riscaldarlo nei giorni successivi solo una volta. Conservarlo in frigo ben coperto da pellicola per alimenti per 1 giorno, massimo 2.

