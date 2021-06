Gli impegni sono sempre tantissimi e ricordare tutto diventa estremamente complicato. Esiste però un metodo che ha già conquistato molte persone che hanno difficoltà a organizzare i loro innumerevoli impegni. Si chiama metodo GTD, o “Getting Things Done” ed è possibile tradurlo come “fare in modo che le cose vengano fatte”. È questo il rivoluzionario metodo che aiuta a raggiungere ogni obiettivo come vere persone di successo e a vivere sereni e tranquilli. Ecco quali sono le basi di questa filosofia di azione.

Che cos’è il GTD e come applicarlo nella propria vita

Il metodo trova ampia descrizione in un testo del suo fondatore David Allen dal titolo “Detto, fatto!”. Il principio di partenza consiste nel liberare la mente dai pensieri e dagli impegni. Chi lo ha sperimentato lo definisce utile e vantaggioso. La Redazione tenterà di sintetizzare i principi del metodo. La prima fase è la raccolta dei “contenitori”.

Bisognerà cioè raccogliere pensieri e impegni in un qualsiasi supporto come note dello Smartphone, post-it distribuiti per casa o comode agende. Una volta appuntati gli impegni bisognerà esaminarli e capire se per questi bisogna compiere un’azione. Se la risposta è affermativa bisogna progettare l’azione da compiere.

È questo il rivoluzionario metodo che aiuta a raggiungere ogni obiettivo come vere persone di successo e a vivere sereni e tranquilli

Tutti gli impegni scritti e che richiedono un’azione devono finire in un contenitore fisico o virtuale. Bisognerà prenderne uno per volta e vedere se è possibile concluderlo subito. In questo caso bisognerà eseguirlo e gettarlo via una volta concluso. Il metodo suggerisce di fare subito solo le azioni che richiedono non più di 2 minuti di esecuzione. Le altre andranno calendarizzate e riviste giorno per giorno.

Bisognerà arrivare fino al momento in cui occorrerà fare queste azioni e quindi portarle a termine. L’obiettivo del metodo è quello di liberare la mente dagli impegni ed eseguire tutti i progetti. Il metodo non ha dimostrazioni scientifiche ma trova larga condivisione. Consigliamo di approfondirlo ed eventualmente usarlo come modello da perfezionare a proprio piacere e secondo le personali esigenze.

Ecco invece il metodo che promette di risparmiare molto denaro

In questo articolo precedente ecco il metodo giapponese che aiuta a risparmiare molto denaro sulle spese familiari.