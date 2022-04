Passate Pasqua e Pasquetta, ci aspettano ancora diverse occasioni per festeggiare in compagnia della famiglia e degli amici. Come da tradizione, in questi giorni si organizzano tavolate di famiglie e amici e gite fuori porta per godere del piacevole clima primaverile. Per queste occasioni, dobbiamo sempre cercare di preparare pietanze che possano stupire i nostri commensali ma senza perdere troppo tempo. La pasta sfoglia può essere di grande aiuto e permetterci di realizzare gustose ricette salva cena in modo veloce. Ed è proprio con la sfoglia che oggi vogliamo realizzare dei deliziosi cestini che faranno venire l’acquolina in bocca. In pochi minuti, porteremo a tavola un antipasto straordinariamente goloso ed irresistibile che conquisterà il cuore e il palato di tutti.

Ingredienti

2 rotoli di pasta sfoglia;

300 g di agretti;

200 g di robiola;

80 g di latte;

60 g di formaggio grattugiato;

2 uova;

1 cipollotto;

olio EVO q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

È questo il ripieno cremoso e sfizioso tutto da provare per farcire la pasta sfoglia con 2 ingredienti incredibilmente gustosi

Tritiamo finemente il cipollotto e facciamolo appassire in un tegame insieme ad un filo d’olio extravergine d’oliva. Puliamo gli agretti togliendo la parte bianco rossastra e laviamoli con abbondante acqua. Scoliamoli ed aggiungiamoli, quindi, al cipollotto in padella. Facciamoli cuocere per circa un quarto d’ora e, se necessario, aggiungiamo mezzo bicchiere d’acqua. Saliamo, pepiamo e spegniamo la fiamma.

Uniamo in un recipiente il latte, le uova, la robiola, un po’ di sale ed un pizzico di pepe. Amalgamiamo il tutto con una forchetta e, quando il composto sarà omogeneo, aggiungiamo 2/3 del formaggio grattugiato a disposizione. Amalgamiamo anche questo agli ingredienti e teniamo il composto da parte.

A questo punto, preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Procuriamoci dei pirottini ed usiamoli per creare dei cerchi di sfoglia che saranno la base dei nostri cestini. Imburriamo i pirottini e rivestiamoli con i cerchi di sfoglia ottenuti. Facciamoli aderire per bene e trasferiamo un cucchiaio generoso di agretti ed uno di crema al formaggio in modo da riempire del tutto il pirottino. Spolverizziamo con il formaggio grattugiato rimasto e inforniamo. Dopo soli 20 minuti i nostri cestini di sfoglia saranno dorati e friabili.

Consigli

È questo il ripieno cremoso e sfizioso perfetto per una cena deliziosa a base di sfoglia. Questi cestini ci conquisteranno perché sono davvero deliziosi e si sciolgono in bocca. Gli agretti sono un ortaggio di stagione prezioso che, oltre ad essere poco calorico, potrebbe favorire il transito intestinale. La robiola è il formaggio perfetto per esaltare il sapore leggermente acre degli agretti. In alternativa, possiamo utilizzare della panna da cucina oppure del mascarpone. Infine, possiamo conservare questi cestini non più di due giorni nel frigorifero in un contenitore ermetico.

