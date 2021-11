Sembra curioso, ma probabilmente alcuni non sanno che il termine “orchidea” derivi dal latino e significa “testicolo”. Questo perché ricorda la forma di protuberanze, tipiche di alcune specie di orchidee. Queste piante, fino a qualche decennio fa, erano poco diffuse e necessitavano di serre e ambienti particolarmente secchi. Ciò le rendeva “piante solo per pochi” ed erano, quindi, note come piante difficili da coltivare. In realtà, con gli ibridi creati dai ricercatori e con l’adattamento naturale, le orchidee si sono adeguate anche al clima europeo e sono tra le piante più diffuse nelle case.

Di rara bellezza e dai colori variopinti, le orchidee portano classe ed eleganza in qualsiasi luogo le si collochi. Ormai sono facilmente coltivabili in appartamento e, contrariamente a ciò che si possa pensare, non è difficile prendersene cura. Richiedono pochi accorgimenti, che però devono essere svolti con costanza e precisione. Talvolta può capitare che tali accorgimenti non siano sufficienti o non del tutto adeguati, per cui ci si può ritrovare con una orchidea rinsecchita e avvizzita. In questa rubrica scopriremo che è questo il rimedio naturale miracoloso fatto in casa per salvare le orchidee disidratate che può aiutarle a ritrovare vigore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Vediamo l’occorrente

1 litro di acqua;

la buccia di una banana.

Prendiamo la buccia di una banana e riduciamola in 3-4 pezzi e immergiamola nell’acqua. Lasciamo macerare per due giorni. Trascorso il tempo, l’acqua avrà ricevuto i nutrimenti preziosi dalla banana, cioè potassio, ferro e magnesio. Dopo essere stata filtrata, può essere usata per innaffiare la pianta.

In un precedente articolo, abbiamo visto un altro rimedio a base di banana che si può seguire. Inoltre, sempre con le bucce essiccate, è possibile ottenere il tè alla banana. Basterà far bollire mezzo litro di acqua e immergere pezzetti di banana secca per mezz’ora. Proprio come se fosse una bustina di tè, passati 30 minuti, eliminare le bucce e fare raffreddare. Usare poi per innaffiare.

È questo il rimedio naturale miracoloso fatto in casa per salvare le orchidee disidratate

Questi rimedi casalinghi sfruttano le sostanze nutritive della banana per ridare vita alle piante in difficoltà. Inoltre, se usati sulle foglie hanno l’effetto di nutrire in profondità le foglie diventate secche e, al tempo stesso, aiutano quelle ancora verdi a ritrovare nutrimento e lucentezza. Il trattamento si può ripetere tutte le volte in cui le foglie dovessero apparire disidratate e prive di linfa. Sarà sufficiente immergere un fazzoletto di cotone pulito in uno dei rimedi appena descritti e passarlo sulle foglie dell’orchidea.

Approfondimento

Per ambienti poco luminosi, sono queste le 10 migliori piante che resistono anche con poca luce.