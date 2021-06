Avere un bucato perfetto non è così scontato. A volte bastano alcuni passaggi sbagliati per ritrovarsi con vestiti e biancheria ancora sporca, puzzolente o piena di residui.

Le variabili da considerare sono molte. Tra queste, ad esempio, la pulizia del cestello e delle guarnizioni della lavatrice. Ma anche l’utilizzo errato dei vari detersivi può compromettere il risultato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Oggi scopriremo che è questo il rimedio efficace e naturale per eliminare i pericolosi residui di detersivo presenti sui vestiti dopo i lavaggi.

Effetti dannosi sulla pelle

Quando laviamo il bucato, spesso può capitare che residui di detersivo e di ammorbidente rimangano sui vestiti. A volte sono ben visibili, soprattutto sui capi neri, presentando chiazze bianche. Altre volte sono impercettibili, ma pur sempre presenti.

Oltre a rovinare potenzialmente i vestiti, i residui possono essere dannosi anche per la pelle.

Infatti, è possibile che il contatto con queste fibre di tessuto possano creare irritazioni, dermatiti o eritemi localizzati.

Nei casi più gravi, si possono scatenare vere e proprie allergie, con prurito, rossore, vescicole o addirittura problemi respiratori.

Il problema, però, può essere facilmente aggirato utilizzando un prodotto che è in grado di neutralizzare il i residui sul bucato. Infatti, è questo il rimedio efficace e naturale per eliminare i pericolosi residui di detersivo presenti sui vestiti dopo i lavaggi.

Un solo prodotto, grandi soddisfazioni

Stiamo parlando dell’acido citrico. Questo prodotto, che possiamo acquistare in polvere, permette di eliminare macchie ed odori da vestiti. Ma non solo: può riportare il pH dei panni a quello della pelle, azzerando la presenza di residui dannosi per la salute.

Basterà aggiungere un cucchiaio colmo di acido citrico dentro la vaschetta della lavatrice, al posto dell’ammorbidente. Naturalmente, con l’aggiunta di un po’ di acqua per far sì che non si attacchi alla superficie della vaschetta. I nostri panni saranno così neutri, senza odori e delicati sulla pelle.

Attenzione però, perché questo prodotto non sostituisce l’ammorbidente e non va mischiato ad altri detersivi.

Approfondimento

Per ottenere capi di biancheria intima perfetti ed igienizzati, c’è una cosa che bisogna fare prima di inserirli in lavatrice.