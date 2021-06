Un piatto leggero, fresco, di facile preparazione, ma anche gustosissimo e molto colorato, che ci permette non solo di mangiare con il gusto ma anche con lo sguardo. Non a caso il detto “un piatto si mangia prima con gli occhi”.

Regina indiscussa della bella stagione, l’insalata è un piatto fatto di colori e sapori mescolati tra loro, ma tutti perfettamente visibili e divisibili. Quando parliamo di insalata capita spesso di pensare direttamente alle foglioline di lattuga consumate velocemente con olio e sale. Ma in realtà è possibile creare, con dei giusti abbinamenti, delle sorprendenti e gustosissime insalate che faranno gola anche agli ospiti più ostici.

Un piatto unico e gustoso

È possibile trasformare i nostri pranzi e le nostre cene in veri capolavori, anche servendo una semplice insalata. Oltre al piatto stesso è indispensabile prestare attenzione all’apparecchiatura e all’aggiunta di composizioni floreali sulla tavola, per rendere il pranzo caldo ed accogliente.

Altro aspetto importantissimo per creare un piatto semplice come l’insalata ma gustosissimo è la scelta delle materie prime che devono essere freschissime meglio se biologiche.

Le insalate sono un piatto facile da preparare, ancora più veloci da consumare. Infatti sono ottime per un pranzo in ufficio, al mare, per una cena last minute.

È questo il piatto estivo che sta spopolando per la sua bontà e leggerezza, facilissimo da preparare e che lascerà anche l’ospite più difficile con l’acquolina in bocca

Esse se composte in modo equilibrato possono tranquillamente sostituire perfettamente un pasto. L’importante è combinare tra di loro questi quattro elementi: fibre, proteine, carboidrati e grassi.

Le fibre sono la base della nostra insalata e anche la parte dove poter abbondare. Per fibre intendiamo tutte quelle verdure a foglia larga come radicchio, lattuga, spinaci, rucola, a cui possiamo anche aggiungere zucchine, carote e peperoni.

Poi abbiamo le proteine, indispensabili nella composizione di un piatto bilanciato, come pollo, tacchino, hamburger, salmone, merluzzo, tonno. Ma anche proteine vegetali come tofu e seitan.

Per completare il piatto, e renderlo unico, dobbiamo aggiungere i carboidrati, a scelta tra legumi, gallette di riso, mais, orzo, farro, quinoa, patate o anche il riso. Per una squisita e bilanciata insalata di riso cliccare qui.

Ma è anche possibile optare per una fonte di carboidrati provenienti dalla frutta. In tal caso basterà aggiungere mele, fragole, mirtilli, arance.

Infine, e non per importanza, ci sono i grassi, il cui re è l’olio di oliva. Ma possiamo anche aggiungere frutta secca come mandorle, noci, pistacchi, avocado, scaglie di parmigiano.

